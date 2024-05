Enfermedades respiratorias: aumentaron las consultas e internaciones en el "Eva Perón"

La época de bajas temperaturas suele ser propicia para la aparición de ciertas patologías, como las respiratorias, entre las que se incluyen las alergias, gripe, bronquiolitis y otras infecciones. En función de esto es que se está registrando un número significativo de casos de estas enfermedades en niños menores, los qu están siendo receptados en el Hospital de Niños, reportando desde esta entidad que, a pesar del incremento de las consultas, de momento no hay colapso en la atención.

Así lo aseguró la Dra. Patricia Rojas, directora Asistencial del nosocomio pediátrico, quien precisó que el aumento en las consultas por patologías respiratorias se viene registrando desde hace 10 días. Al precisar, la profesional indicó que “si bien son enfermedades que no han comprometido en gravedad a los niños, pero si provocó la suba de la demanda en emergencia en ambulatorios y también las salas de clínicas”.

En cuanto las internaciones, según Rojas también hubo un incremento aclarando, en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo que “esto se da por el cambio climático, porque los niños que tienen patologías crónicas o de riesgo, en cuanto a respiratorias, vieron acelerados sus cuadros con necesidad de oxígeno y es por eso por lo que tuvimos mayor ocupación de camas”.

Esta situación que es claramente estacional ya había sido prevista por las autoridades de Salud y del HINEP y para ello se preparó con un plan de contingencia específico en el que está prevista el aumento de unidades de internación equipadas con bocas de oxígeno, la organización para postergar cirugías programadas de baja complejidad si fuera necesario, y una campaña de vacunación antigripal para niños menores de dos años y aquellos con patologías crónicas.

La directora asistencial, en función de estas medidas, aseguró que no hay necesidad de más camas y por lo tanto, no hay colapso en el “Eva Perón”, no obstante, esto no dejó de marcar que el incremento de consultas “es importante”. En este punto apuntó a los padres para que se activen las medidas de prevención, siendo lo primero el tema de la vacunación antigripal.