Enfermero catamarqueño contó la experiencia de trabajar en el sistema colapsado de Jujuy

Se trata de Eric Bazán, un enfermero catamarqueño que viajo a Jujuy para colaborar con la atención de pacientes con covid -19 y a su regreso contó a Radio República cómo fue la experiencia de trabajar con el sistema de Salud pública colapsado.

Bazán estuvo 15 días en la vecina provincia y su vuelta a Catamarca junto a otro equipo de profesionales fueron reemplazados por otros médicos.

“Estuvieron destinados al principal centro de salud de Jujuy y hemos visto que ya no había camas", comentó en declaraciones radiales. Pero aclaró que no vio gente infectada en la calle, sin un lugar donde recibir atención. Prácticamente no salíamos, íbamos del hotel al hospital y regresábamos relató.

Al final de la entrevista el enfermero opinó que en Catamarca no hay mucha conciencia de lo que está pasando, debido a que la gente sale a la calle sin cuidarse, abuelos que salen y se exponen al riesgo.