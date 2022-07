Enfermeros autoconvocados: nueva manifestación, ahora en el "San Juan Bautista"

Los reclamos salariales en el sector de la sanidad se mantienen y se siguen visibilizando. Ahora nuevamente los enfermeros concretaron una protesta en el frente del Hospital “San Juan Bautista” reiterando el pedido de la mejora salarial y el pase a Planta Permanente, entre otros pedidos.

Carlina Rasguido, una de las referentes de los autoconvocados, apuntó a La Unión que el listado con todos los planteos ya fueron elevados a los jefes de área y a los directivos de los distintos hospitales, por cuanto la protesta, que esta vez se hizo en el ingreso al Interzonal capitalino, incluye a todos los trabajadores de enfermería de la Maternidad Provincial “25 de Mayo”, Hospital de Niños y el mismo “San Juan Bautista”.

En el petitorio y tal como lo indicó la enfermera están solicitando “un sueldo digno porque lo que cobramos no nos alcanza y no vemos obligados a tener hasta tres trabajos. Además estamos exigiendo el pase a Planta Permanente de los trabajadores que están con contrato de Guardia desde el día uno de la pandemia. Ellos cobran las horas que hacen con las guardias y, por lo tanto, no tienen un sueldo fijo”. Rasguido planteó también que el reclamo es para solicitar el pago de adicionales por “circuito cerrado” y el “plus por nocturnidad”.

Sobre esto, refirió que ambos puntos son de valor porque hacen a la labor diaria y vendrían a justificar “el trabajo estresante y desgastante que venimos realizando”. Y tal como en su momento solicitaron los médicos y pediatras, el tema del impuesto a las Ganancias aparece por cuanto, en este caso, requieren que el pago de los haberes se haga desdoblado de las Guardias. “Si se suman las dos cosas es descuento es muy grande”.

Sin asistencia de los gremios ATE Salud y ATSA, los enfermeros de esta manera se presentan antes las autoridades sin representación sindical, tal como hicieron los pediatras del Hospital de Niños. “No queremos gremios ni colores polìticos”, sentenció Rasguido.

El plan de lucha se va a mantener con protestas en los próximos días aclarando que la atención a los pacientes en ningún momento se va a ver resentida.