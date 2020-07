Entregan imagen de San Pantaleón para su entronización en el Hospital Malbrán

En la tarde del 27 de julio, se celebró a San Pantaleón en la zona nota de Capital, con la Santa Misa en la que se bendijo una imagen del Patrono de los Médicos y los Enfermos, que fue donada al Hospital Monovalente Carlos G. Malbrán.

La celebración eucarística fue presidida por el Pbro. Eduardo López Márquez, Administrador Parroquial de la Santa Cruz, quien expresó su alegría de que los catequistas hayan tomado la iniciativa de recaudar fondos para donar una imagen del Santo Patrono al nuevo hospital.

En su homilía resaltó que "este médico mártir de finales del siglo III y comienzos del IV tuvo una profesión que en su momento era tan importante como lo es hoy".

Retomando el Evangelio del día, se refirió a la parábola del grano de mostaza, afirmando que "no sabemos lo que va a producir de bueno lo pequeño que hagamos, aquello que parece insignificante. Nosotros no nos imaginamos lo que va a hacer esta imagen en el hospital Malbrán, no tenemos idea lo que les va a significar, lo que les va a decir a quienes vayan a pedir o a agradecer, a ese lugar donde se va con dolor. Qué bonito pensar que esta semilla de mostaza va a producir muchos frutos adonde va, cuánto que va a hacer por la gracia de Dios".

Luego de la Comunión, se impartió el sacramento de la Unción de los Enfermos.

Al finalizar la Santa Misa, el sacerdote hizo entrega de la imagen de San Pantaleón bendecida a la Directora Provincial de Enfermería, Lic. Fátima Romero, quien agradeció muy emocionada el obsequio y llevó al nosocomio en medio de los aplausos de los presentes.