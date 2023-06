Entregaron netbooks en Londres en el marco del 465º aniversario de su fundación

La ministra de Educación Andrea Centurión y el intendente de Londres Gilberto Santillán hicieron entrega de 67 netbooks educativas del programa provincial “Sigamos Conectados” a los estudiantes de la Escuela Secundaria Nº30 de esa localidad y 39 computadoras más para la Escuela Especial N°4 “San José” de la ciudad de Belén, en el marco de los festejos por el 465º aniversario de la localidad londrina.

Centurión agradeció el recibimiento de la comunidad y saludo a todos los presentes contándoles que este programa es un complemento del “Conectar Igualdad” de Nación, “son computadoras compradas por el gobierno de la provincia, que se confeccionan y ensamblan en El Pantanillo, en nuestra área industrial y donde funciona la empresa Novatech, que es la única empresa que fabrica computadoras en el norte del país y cuando el intendente Santillán nos invitó a esta previa del Aniversario de la Fundación de Londres, nos dijo: Yo quiero computadoras para mis alumnos, que ellos reciban este aniversario con una computadora nueva, que en muchos casos es la primera computadora de la familia, y así lo hicimos”; remarcó la ministra.

“Nosotros esperamos que estas computadoras no solo sean una herramienta de inclusión digital, sino también que sean una herramienta de unión familiar, que la puedan compartir con sus hermanos, que puedan también jugar, no solo estudiar, pero principalmente que la cuiden que la usen con responsabilidad, porque son equipos caros y que muchas veces, muchas familias no pueden acceder a tenerlas. Deseamos que sea una herramienta que les permita estudiar, aprender y llegar al lugar que deseen, a través de la comunicación, a través de internet”, agregó.

Cabe destacar que las netbooks cuentan con un código a escanear a través de la página del Ministerio de Educación, hacia una plataforma donde tienen diversos contenidos prediseñados por “Conectar Igualdad”, donde los chicos y chicas pueden empezar a estudiar, o los profesores también pueden buscar contenido para diseñar sus clases. “Así que la verdad que estamos felices como ministerio de venir hoy a entregarles estas computadoras aquí en Londres que van a ser 106 netbooks en total”, puntualizó la titular de la cartera educativa provincial.

Por último, la ministra Centurión destacó, además, la visita de los alumnos/as de la Escuela Especial de Belén, “que vinieron a acompañar esta celebración y a quienes les vamos a hacer entrega también de sus computadoras, esto es una sorpresa para ellos, porque no sabían que hoy iban a recibir su netbook”, dijo ante el aplauso emocionado del público.

Participaron de la entrega los directores de Programas Educativos, Luciano Guilloú, de Educación Especial, Marta Tapia y de Registro y Legalización de Títulos, Julio Quiroga, junto al gabinete municipal, equipos directivos y docentes.