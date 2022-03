EPET n° 4: sigue la protesta y Educación no pudo aportar una solución

Los alumnos y padres siguen firmes en la toma del establecimiento educativo, hasta tanto se defina la cobertura de cargos, tanto para docentes como para no docentes. En pos de lograr un acercamiento, el Ministerio de Educación envió hasta Andalgalá al director de Escuelas Técnicas, Miguel Sandoval. Se conoció que al no haber una respuesta al pedido, los alumnos decidieron no levantaran la protesta.

Según informó uno de los padres “los propios alumnos le dijeron al director que no levantaran las medidas. El director Sandoval llego y escucho a todos incluido los chicos pero no hay solución aún. En este conflicto hubo poco avance. Vino el asesor legal y el director pero no tuvimos la respuesta”. Respecto a los nombramientos, que es la base del reclamo, les informaron que de momento solo se garantizan dos coordinadores y que los nombramientos no estarían a su alcance. “Quedaron en ver como poder solucionar los nombramientos de cargos docentes y no docentes porque no hay preceptores”, comentaron.