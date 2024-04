Escándalo: una nena de 10 años descubrió a su profesor viendo pornografía en plena clase

Un escándalo trascendió las paredes de una escuela primaria confesional de la capital entrerriana, en las últimas horas, luego que un grupo de padres, comunicaran una inusual situación ocurrida en el interior de una de las aulas.

Según pudo conocer Elonce, padres de una niña de 10 años, contaron a las autoridades escolares, que un profesor, fue sorprendido por la joven, cuando veía videos de pornografía en su computadora.



Una mujer contó que el docente fue sorprendido viendo escenas de pornografía, cuando su hija se acercó al escritorio para hacerle una pregunta y observó que el profesor de Tecnología y Computación, “estaba mirando pornografía de dos adultos varones desnudos”, relató la mujer.

“Se tomaron las medidas correspondientes y la escuela respondió más que bien. Se hizo un acta que se elevó a Minoridad y se lo apartó temporalmente del cargo. Además, se iba a seguir la vía legal. Como padres, también presentamos una denuncia hacia el profesor”, comentó la madre de la estudiante al contar el hecho.



La madre de la menor dijo que pese a encontrarse “en shock” por lo sucedido, aclaró que “desde mi opinión, la escuela actuó muy bien”, remarcó.

En tanto, otra madre, indicó que el cuestionado profesor, fue “apartado una semana y luego volvió a dar clases. Ya el lunes, dio el Taller de Robótica. Estamos ante una persona sin ética ni respeto”, sostuvo otra de las madres que opinaron del suceso.

Por otra parte, otro de los padres que se refirieron al tema, afirmó que “ha pasado otras veces, ya ha habido quejas por ese profesor, pero no entiendo por qué sigue en la escuela. Hay que resguardar la integridad de los chicos”, remarcó y agregó que “hace unos años, hubo quejas del preceptor, pero no pasó nada”, recordó.



Hace unos años cuando se denunció la anómala situación, trascendió que el profesor “los hacía jugar a “Simón dice” y le hacía tocar las partes íntimas”, dijo el hombre.



“Que un tipo esté mirando pornografía delante de nuestros hijos, me parece una cosa terrible y no es la primera vez, que hay comentarios sobre este tipo. La verdad que es un asco y la escuela tapa cosas. Espero que no lo veamos más en la escuela, porque no me siento segura que mis chicos están cerca de esa persona", consideró otra mujer.

Una madre contó que “la escuela ya comunicó la situación a la supervisora y citó al docente con su abogado para reunirse este viernes con las autoridades escolares. Pero ya había sucedido con el mismo profesor hace unos años, y lo dejaron en el cargo”, relató y agregó que “esto no puede seguir pasando, pero dicen que no lo pueden sacar del cargo así nomás”, dijo.



Por estas horas, los padres contaron que iban a hacer una nota para juntar firmas y presentarla ante las autoridades escolares con el objetivo de expulsar al profesor de la institución educativa.