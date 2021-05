Escuela reclama abandono de obras y el pago de fondos COVID

La directora a cargo de la Escuela N° 87 del departamento Santa María, Grabiela Mamani, reclamó abandono de obras edilicias y el pago de fondos COVID.

La docente dijo que hace más del mes que los operarios no se hacen presentes para trabajar en el reacondicionamiento de las instalaciones y destacó que en caso de que se establezca volver a las aulas, allí no será posible porque no cuentan con sanitarios.

“Este periodo lectivo no pudimos volver a la presencialiadad. Lo que sí tuvimos es la solidaridad de la comisión de la capilla de la localidad porque allí dimos clases de apoyo. Pero hay que ser claros que una capilla no es una escuela y nuestro lugar es acá” sostuvo.

La directora aclaró que hizo las gestiones ante la supervisión para que la empresa encargada de la obra pueda trabajar y resolver esta situación y no hasta la fecha no obtuvo respuesta.

“Envié las notas pertinentes a Infraestructura Escolar y quien corresponde porque otro tema también es que no recibimos fondos COVID para la compra de termómetro digital ni alcohol en gel , o sea todos los elementos para volver a la escuela. Tuve que viajar a la capital provincial para gestionar y me dijeron que por temas burocráticos se demoraría porque todo depende de Buenos Aires” agregó.

Respecto a los sanitarios, dijo que los arreglos de los 2 únicos, no se terminaron, el pozo ciego quedó sin tapar. Esos baños son usados por alumnos del nivel inicial con una matrícula importante, al igual que el primario.