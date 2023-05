Escuelas en mal estado: en Tatón, padres cortan el ingreso a la localidad de Saujil

Pasadas las sesis de la mañana, más de medio centenar de vecinos provenientes de la localidad de Tatón, realizaron un corte de ruta sobre el ingreso de la localidad de Saujíl, en el distrito Fiambalá, sobre Ruta Provincial N° 34, a 15 Km al norte de esta ciudad. La manifestación impidió en esas horas tempranas, la circulación de decenas de docentes que trabajan en las distintas escuelas del norte del departamento, como así también el tránsito de empresas.

En dialogo con Multimedios Abaucán, los pobladores manifestaron que el corte se realizaba reclamando por las condiciones edilicias del Anexo 1 de la Escuela Secundaria Rural N° 25 al que concurren sus hijos. “Es injusto y triste ver que nuestros hijos desayunen sentados en unos palos y no tengan lo mínimo para poder estudiar cómodamente. Solicitamos los espacios adecuados que fueron prometidos y que hasta el momento no hay repuesta de aquellas promesas. Por otro lado reclamamos por la salud de nuestro pueblo. No tenemos nada ni nadie que nos atienda cuando estamos enfermos. Hace tiempo que estamos olvidados”, dijeron.

Anticiparon que continuarán con el corte hasta que reciban alguna repuesta concreta por parte del Gobierno de la provincia. En tanto, la interrupción del tránsito tiene como modalidad de libre apertura cada dos horas, por 10 minutos, y libre circulación en caso de emergencias o personal de seguridad provincial y nacional.

Cabe recordar que desde la Municipalidad de Fiambalá se está brindando el apoyo en lo urgente para todas las escuelas del distrito de Fiambalá, pero en el caso de Tatón y otras localidades, todavía esperan lo prometido por autoridades provinciales.

Siguen las dificultades

A último momento se informó que padres de alumnos de otras escuelas del distrito fiambalense se sumarían al reclamo de los padres de Tatón, con peticiones muy parecidas en lo edilicio. Cabe recordar que a esta altura del año y con un ciclo lectivo en marcha, son muchas las escuelas que aún están en muy malas condiciones de funcionamiento, y en algunos casos establecimientos que están funcionando en un 50% de clases presenciales por no brindar los contextos de seguridad, tanto para los alumnos al igual que para docentes.