¿Estás buscando trabajo? Conocé las principales bolsas de empleo en Argentina

Estas plataformas permiten a las empresas publicar ofertas de trabajo y a los candidatos buscar y postularse a esos puestos. Los portales de empleo suelen tener funciones que facilitan la búsqueda de trabajo, como filtros de búsqueda avanzados, alertas de trabajo, perfiles de usuario para los solicitantes y a menudo ofrecen recursos adicionales como consejos para redactar currículos o prepararse para entrevistas. A continuación, te presentamos las cinco mejores bolsas de trabajo para poder encontrar empleo.

Computrabajo ayuda a las personas a encontrar un trabajo mejor y a crecer profesionalmente y a las empresas a encontrar al profesional que mejor encaje con sus necesidades. Con este objetivo ofrece también soluciones innovadoras para la gestión del talento y la digitalización del reclutamiento.

Zonajobs es el sitio líder en ofertas de empleo y oportunidades de trabajo para postulantes y que brinda las mejores soluciones para que las empresas puedan llevar adelante el proceso de reclutamiento y selección de personal de manera fácil, rápida, y eficiente.

Indeed representa un servicio gratuito para candidatos, donde puedes subir un CV, crear emails de alerta de empleo, buscar empleos, guardarlos y solicitarlos directamente. Incluimos todas las ofertas de empleo de las principales bolsas de empleo, periódicos, asociaciones y páginas de empleo de empresas. Las empresas incluso pueden publicar empleos directamente en Indeed que pueden no estar disponibles en ningún otro lugar.

Bumeran tiene como objetivo acercarles a todas las personas nuevas oportunidades de empleo todos los días, al mismo tiempo que buscan ayudar a las empresas líderes y pymes a encontrar los mejores talentos y perfiles que necesitan para sus negocios. Además de facilitarle a las personas encontrar nuevas oportunidades de empleo todos los días, brindándoles tips y recomendaciones para que mejoren su empleabilidad.

Por último, tenemos a la más novedosa y completa plataforma para buscar empleo en Argentina, trabajosdiarios.com se ha logrado destacar por su gran cantidad ofertas laborales y por su filtro extremadamente detallista, además de brindar mucha información como, por ejemplo, en qué ciudades hay más demanda de empleos en Argentina permitiéndonos facilitar la búsqueda de nuestra próxima experiencia laboral.