Este domingo regresa la Feria Unida a la Manzana del Turismo

Este domingo 20 de septiembre regresa al espacio ferial de la Manzana del Turismo la “Feria Unida”, en una nueva edición que contará con la participación de artesanos, productores y emprendedores catamarqueños.

En esta oportunidad, en el horario de 14 a 20 hs, habrá exposición y comercialización de sus producciones con todas las medidas de seguridad sanitaria que exige el contexto. Se agregará un espacio para la fábrica de alfombras, que exhibirá sus productos, además de un café y un espacio gastronómico con la modalidad take away: compro y llevo ya que el lugar no está habilitado para consumir.

Otro atractivo, como ya ocurrió en ediciones anteriores, es que los asistentes podrán ver el trabajo en vivo de los artesanos locales.

La Feria Unida es promovida por el Gobierno de Catamarca, a través de los Ministerios de Cultura y Turismo, Desarrollo Social y Deportes, Agricultura y Ganadería, el de Industria, Comercio y Empleo y el de Inversión y Desarrollo, a los que se suman los municipios de Capital, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, Huillapima, Las Juntas y Paclín, con la intención de impulsar la reactivación de la economía social.

La misma, se realiza respetando todos los protocolos de seguridad sanitaria dispuestos por el COE para la habilitación de ferias. Por eso, al ingresar se realizan controles de temperatura y hay puestos sanitizantes. Todos los asistentes deben concurrir con barbijo y respetar el distanciamiento social.

La apertura de la feria artesanal y de emprendedores busca dar respuesta a una genuina necesidad de trabajo de artesanos y productores locales que, durante este tiempo, han sufrido el cierre de ferias y otros espacios físicos para la comercialización de sus productos.

La propuesta se enmarca en políticas públicas que buscan fomentar el compre local, incrementando los puntos de comercialización para que la gente pueda encontrarse con lo que producen las manos emprendedoras, colaborando con proyectos que son fuente de ingreso para cientos de familias catamarqueñas.