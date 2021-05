Este sábado cierra el concurso Lisonjas a San Isidro Labrador

Integrantes del Consejo Pastoral de la Capilla San Isidro Labrador de Huaco invita a la comunidad toda a participar del Segundo Encuentro literario y artístico “Lisonjas a San Isidro Labrador”.

La convocatoria es amplia, se seleccionaran y premiaran las creaciones destacadas, pueden participar personas mayores de 13 años, los trabajos deben ser envidos al correo electrónico capillasanisidrolabrador.huaco@gmail.com y se recibirán hasta este sábado 15 de mayo, fecha estipulada para el cierre del concurso

Las creaciones, tanto artísticas como literarias, serán analizadas, seleccionadas y premiadas por integrantes del Consejo Pastoral de la Capilla San Isidro Labrador de Huaco, las categorías se dividen en Jóvenes: de 13 a 17 años; Adultos: de 17 a 50 años; Adultos mayores: de 50 años en adelante

Las formas de participar son varias:

a) Compartiendo textos poéticos:

*Oraciones, plegarias, etc. destinadas a San Isidro *Poesías inspiradas en San Isidro Labrador b) Relatando: *Historias. *Anécdotas (propias o de terceros de las que se tenga conocimiento). *Recuerdos de infancia relacionadas a festividades de San Isidro. *Intervención de San Isidro favoreciendo la cosecha. *Etc. Todas ellas acompañadas de imágenes de San Isidro Labrador, fotos de su capilla, paisajes, etc.

b) Realizando compilaciones fotográficas de San Isidro, su capilla o imágenes que a tu gusto consideres.

c) Editando un video o cortos de San Isidro Labrador, que trate su vida, obra, intervención favoreciendo la cosecha etc.