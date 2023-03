Este viernes, Leandro Roldán será ordenado diácono

El obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, ordenará como diácono este viernes al joven Ramón Leandro Roldán, durante la Santa Misa, que presidirá a las 20.00, en la Catedral Basílica y Santuario del Santísimo Sacramento y de Nuestra Señora del Valle, con transmisión a través de las redes sociales.

Ramón Leandro es oriundo de Capital y su parroquia de origen es Santa Rosa de Lima. Completó sus estudios en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Tucumán y actualmente viene realizando su experiencia pastoral en la parroquia Santa Rosa de Lima, con sede en Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, perteneciente al Decanato Este de la Diócesis de Catamarca.

El llamado

En la jornada previa a esta importante celebración, quiso compartir "cómo nace y la manera como el Señor me invitó a conocerlo y a seguirlo más de cerca". Luego narró que "la llamada a este camino de especial consagración nace cuando era niño. Recuerdo aquellos primeros acercamientos a la vida de la fe, a través de mi mamá y mi abuela cuando me llevaban a la Catedral a visitar a Nuestra Madre del Valle".

Luego hizo alusión a sus primeros pasos en la parroquia Santa Rosa de Lima (Capital) de la mano de su párroco, el padre Santiago Sonzini, cuando se estaba preparando para recibir los sacramentos. "Una tarde -contó-, en la que asistí a participar de la novena del Niño Dios, por invitación de mi catequista, estaba en un banco del templo, cercano adonde confesaba el padre Santiago Sonzini; él me vio y me preguntó si quería ser su monaguillo. ¡Allí comenzó mi acercamiento a Jesús y a su Iglesia! Porque a partir de ese momento comencé a frecuentar la celebración de la Misa, ayudando todos los días como monaguillo".

Y también porque "el padre Sonzini tenía algo muy especial y me entusiasmaba a vivir la vida en Dios", afirmó, a la vez que describió cuando el sacerdote le pidió que lo acompañara al Seminario, "que en ese tiempo estaba en la casa de retiros espirituales Emaús, en la ciudad -recordó-, donde celebramos la Misa y después nos invitaron a cenar. Allí pude conocer y aprender cómo vivían los seminaristas" y "de regreso a mi casa, le conté al padre Santiago lo bien que me había sentido compartir esa tarde en el Seminario. En los años siguientes pude tener alguna experiencia de vida, viviendo como seminarista menor".

En los últimos años de los estudios secundarios, mientras "me preguntaba qué carrera iba a seguir y hacia dónde direccionaría mi vida, decido seguir los pasos de Jesús en el sacerdocio. Así, en el año 2003 tuve un paso fugaz por el Seminario Mayor Arquidiocesano de Tucumán, porque a fines de ese año y después de charlar y discernir con los sacerdotes formadores, decidí no continuar la formación en el Seminario", dijo.

Estudió y se recibió de profesor de Música, ejerció la docencia y formó parte de la Banda de Música de la Policía de la Provincia. "Fue experiencia laboral hermosa, en la cual pude comunicar y transmitir valores desde el arte", señaló.

A pesar de este rumbo que iba tomando su vida, confesó que "en todos esos años, después de mi salida del Seminario, nunca dejó de resonar en mi interior la llamada del Señor a seguirlo de cerca; pero al mismo tiempo deseaba y tenía el proyecto de formar una familia. De hecho, tuve experiencia en el noviazgo, la cual fue una etapa linda de mi vida en la que aprendí mucho".

En 2014 mientras trabajaba en su parroquia cantando en las celebraciones y ayudando en la catequesis para los niños, manifestó que tuvo "un encuentro casual con el padre Armengol Acevedo, quien era mi párroco en ese entonces, en el que me dice: '¿Qué esperas, le quieres entregar los huesos al Señor?'. Esas palabras me hicieron pensar y reflexionar, que era Dios quien me las estaba diciendo", confió.

De esta manera, "en el 2015 comencé a formar parte de las Acampadas Policiales y en uno de esos retiros, en un momento de oración personal con Jesús, sentí que me invitaba a seguirlo más de cerca. Al final del retiro, en un diálogo con el Obispo -quien había ido a celebrar la Misa de clausura- también salió el tema del Seminario. Fue entonces que los deseos de volver al camino de discernimiento al sacerdocio comenzaron a resonar nuevamente en mi interior. Y llegó el día de decirle 'Sí' al Señor, con mi reingreso al Seminario, el 5 de marzo del año 2016".

En las vísperas de su ordenación diaconal, Ramón Leandro cerró su testimonio agradeciendo a Dios y encomendándose a la Virgen María con estas palabras: "Hoy doy gracias al Señor por estos años de formación, en los que me ha ido mostrando su voluntad para mi vida. Es por eso que estoy muy feliz de poder recibir el ministerio del Diaconado que la Iglesia me quiere encomendar. Me amparo en las manos maternales de Nuestra Madre del Valle, que Ella me cuide y me proteja".