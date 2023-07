Estudiante catamarqueña participará de 'Women in the Sky' en México y busca apoyo para su viaje Se trata de Valentina Segura, estudiante de Ingeniería Aeronáutica, que se convertirá en la primera catamarqueña en participar en el programa 'Women in the Sky' en México. Sin embargo, necesita ayuda para cubrir los gastos relacionados con el seguro médico y alimentos durante su estadía.