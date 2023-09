Ex Capresca: Piden la renuncia del directorio y anunciaron paro, protestas y cierre de cajas

El clima se tensa a medida que los trabajadores no obtienen respuesta al reclamo que se lleva adelante desde marzo. Actualmente se encuentran en asamblea permanente y exigen una solución inmediata al pedido de la redistribución mensual de un adicional que solicitan desde marzo. La falta de respuesta y la noticia de un incremento salarial en otros sectores, oficializado en el decreto 1920, exacerba la indignación de los empleados, quienes este jueves se movilizaron.

"Estamos reunidos otra vez manifestando con los compañeros en asamblea permanente, debido a que no se ha hecho lugar a nuestra solicitud que venimos pidiendo desde el mes de marzo", explicó Viviana Espeche, una de las empleadas afectadas. La solicitud es clara: la redistribución regular de un adicional que fue entregado de manera esporádica y desactualizada durante dos años.

El pedido y el rechazo

El pedido de redistribución surge a partir de la lógica de que los salarios deben reflejar adecuadamente la generación interna de ingresos. "Ese dinero que pedimos redistribuir es el mismo dinero que se produce dentro de la caja. Nuestros sueldos en su totalidad son abonados con el dinero que el propio organismo genera", subrayó Espeche.

Las conversaciones con la ministra de Economía y el directorio, no obstante, no arrojaron resultados favorables. "Nos dice que no, no, no, no a todo," dice Espeche, remarcando la frustración que sienten los trabajadores frente a esta negativa. Su argumento de que el dinero provendrá de la caja de prestaciones no fue tomado en cuenta y les dio un argumento que el miércoles pasado, con el decreto 1920, dejó en evidencia que es contradictorio: “nos informó que no podía hacer lugar a nuestra solicitud debido a que todos los gremios estaban reclamando en ese momento”.

La última asamblea, el punto de inflexión

La situación llegó a un punto crítico en la asamblea que tuvo lugar el miércoles y por la que los trabajadores llegaron a la situación en la que se encuentran hoy.

"Ayer -por el miércoles- estuvimos reunidos en asamblea y solicitamos tener una reunión con el directorio debido a que no teníamos respuesta”, inició relatando Espeche.

Durante este encuentro, los miembros del directorio, Rafael Ponzo, presidente, la contadora Gabriela Acevedo y el Dr. Jeremias Prieto directores, compartieron detalles de una reunión previa con la ministra. Según el relato de Espeche, el encuentro entre el directorio y la ministra tuvo lugar el día lunes y en ella se iba a formalizar la firma del acta acuerdo que ya había sido rubricada por los compañeros del organismo y que, previamente, el directorio había expresado que la ministra estaba de acuerdo con los términos de dicho documento. Sin embargo, el miércoles la situación tomó un giro desconcertante. "El día de ayer -por el miércoles- ninguno de los tres integrantes del directorio supo decirnos si la ministra estaba de acuerdo o no", afirmó Espeche. La falta de claridad y coherencia aumentó el malestar de los empleados, que se profundizó con la afirmación que les hicieron: “nos informan que ellos llegan hasta ahí”. Ante esto, Espeche fue contundente: “Nosotros no vamos a tolerar eso como respuesta, debido a que ellos son funcionarios puestos por el gobernador y suponemos que están en constante comunicación con él para poder llevar adelante la gestión de este organismo, no puede ser que ellos no hablen con el señor gobernador”.

Como si fuera poco, la situación fue más allá, ya que el directorio, al ser cuestionado por el decreto, dio explicaciones que no les resultaron creíbles a los trabajadores: “En el momento, los integrantes del directorio nos manifiestan que ellos no conocían al decreto 1920, situación que no es creíble, ya que, para ellos, significa un incremento de aproximadamente $300.000, que van a percibir a partir del día de mañana 1 de septiembre.



Medidas de fuerza

Ante esta situación, los trabajadores renovaron el pedido de renuncia del directorio y ya anunciaron medidas de protesta más enérgicas. A partir del próximo martes, planean un paro que afectará las actividades en el organismo. "Vamos a seguir en asamblea permanente, con protestas y, a partir del día martes 5, con un paro, sin actividades en la caja, ningún tipo de actividades", cerró Espeche.

Fotos y video: Judith Rojas