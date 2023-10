Ex Capresca: Los trabajadores buscan que les restituyan días descontados

El conflicto laboral que se vive en Ex Capresca alcanzó un punto crítico, ya que la semana pasada el directorio en persona intimidó a los empleados, que habían decidido realizar un paro general por la falta de respuesta al pedido que realizan desde hace siete meses, es decir, la redistribución de un adicional. Además, durante el mes de septiembre, se sancionó a 28 empleados, por los días en que se manifestaron. Ante esto, los trabajadores ahora se encuentran en pie de lucha, exigiendo la restitución de los días descontados de sus salarios. Esta situación surge debido a que, según los empleados, "el motivo de la fundamentación y el instrumento por el cual hacen el descuento es totalmente nulo, mal hecho". En diálogo con LA UNIÓN, los trabajadores afectados compartieron detalles al respecto. Según explicaron, el recurso "ya está listo para la firma del presidente del directorio y no lo quiere firmar". Ante esto, la frustración y la indignación se hacen sentir entre los trabajadores, que se sienten atrapados en una situación que consideran injusta e inaceptable.

El conflicto

El conflicto en Ex Capresca, institución recaudadora de fondos en la provincia, entró en su séptimo mes, dejando a sus 140 empleados en medio de una batalla por una redistribución justa de un adicional que recibieron de manera esporádica durante dos años. Estos trabajadores, esenciales para la recaudación de fondos, luchan por recibir una compensación por su trabajo.

Desde el mes de marzo, plantean su demanda: una distribución regular de este adicional, con la esperanza de que sea un porcentaje superior, adaptado a la situación de cada trabajador. Desafortunadamente, su solicitud no fue resuelta y, para empeorar la situación, se enfrentaron a la falta de conciliación y a una escalada de intimidación por parte de las autoridades, que incluyó el descuento de salarios a 28 empleados por las manifestaciones realizadas en busca de una solución. Ahora, se le sumaron nuevas amenazas porque habían anunciado un paro general, frente a la falta de respuestas.

La conciliación que no fue

El directorio de Ex Capresca dictó una conciliación obligatoria en septiembre, pero, lamentablemente, esta medida no se llevó a cabo debido a que los trabajadores no son reconocidos oficialmente como un sindicato. El motivo de este reconocimiento insatisfactorio es que las autoridades del sindicato se encuentran con sus períodos vencidos, a pesar de que los empleados presentaron una solicitud al Ministerio de Trabajo de la Nación en abril para renovar estas autoridades, sin obtener respuesta alguna hasta el presente.