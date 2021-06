Exitosa jornada de los periodistas junto a Esquiú y la Virgen del Valle

Ayer lunes 7 de junio, los periodistas celebraron su día de una manera especial, con la celebración de la Santa Misa a los pies de la Virgen del Valle, y la disertación “Esquiú periodista”, ambas actividades con la participación virtual debido a la situación epidemiológica que atraviesa la provincia, el país y el mundo.

Pasadas las 20.00, se desarrolló la disertación “Esquiú periodista”, que evidenció un marcado interés y avidez por conocer esta faceta del fraile catamarqueño, que el próximo 4 de septiembre será proclamado beato. La propuesta reunió a periodistas y comunicadores de distintos medios de comunicación social de la Capital y el interior de Catamarca, como también del país, entre otras personas interesadas en la temática, quienes se sumaron a través de la plataforma zoom.

La temática estuvo a cargo del Prof. Mario Daniel Vera y el Lic. Fray Pablo Reartes, con la presencia de los periodistas y locutores de nuestro medio Jorge Álvarez y Mariana Ventrice, quienes oficiaron de moderadores.

Una herramienta para trabajar por la paz y la unidad de los argentinos

El profesor Mario Daniel Vera durante su exposición describió cómo era la ciudad de San Fernando del Valle a mediados del siglo XIX, el contexto social y cultural de la provincia de Catamarca, las gestiones para traer la primera imprenta con la cual se editó el primer periódico; el formato, las etapas, los directores y los redactores que tuvo El Ambato desde 1857 a 1862.

Seguidamente se refirió a la valiosa contribución de Fray Mamerto Esquiú desde sus columnas denominadas "Revistas", las cuales firmaba bajo los seudónimos "El humilde Pedisequo, El caballero andante, El caballero de la triste figura", tomados de la inmortal obra literaria El Quijote de la Mancha.

El historiador hizo hincapié en los temas que abordaba nuestro ilustre franciscano en sus columnas periodísticas: hagiografías, normas de urbanidad y conductas, sanidad, salubridad y una sólida moralidad. “Fray Mamerto Esquiú vio en el periodismo una herramienta más desde la cual trabajar por la paz y la unidad de todos los argentinos”, afirmó.

Fraile, pastor y periodista

A su tiempo, fray Pablo Reartes resaltó la vida de Esquiú y el periodismo, que sintetizó en estas expresiones: “Fraile, pastor y periodista, tres facetas de una única vocación: la de ser 'Hermano Menor', comunicador de las maravillas de Dios. Fray Mamerto utilizó los medios de comunicación que tenía a su alcance: un diario, una hoja impresa, el púlpito, las conferencias, los sermones, los discursos, etc. Y así llegó a muchos ciudadanos y fieles. Pero tenía su opinión formada sobre el periodismo; es por eso se involucró en este medio para dar su testimonio como misionero franciscano, pastor de almas, y padre Obispo”.

Intercaló su charla con frases que revelan el pensamiento del fraile catamarqueño, tales como: “El periodismo no sirve en América a la ciencia, no se ocupa de sus verdaderos intereses; no es otra cosa que la exacta expresión de nuestra vida que se puede formular así: absorción de todo hombre por una falsa política. La prensa es para un pueblo, lo que su literatura, la expresión de su vida”.

También planteó la visión que tenía sobre la política, las revoluciones y la realidad propia de su tiempo, allá por el siglo XIX, y su defensa de la doctrina católica, entre otros aspectos.

Luego de las exposiciones, los disertantes respondieron a las preguntas e inquietudes de los participantes, momento que se extendió por varios minutos ante la avidez de los participantes.

Promediando este espacio de formación -a modo de sorpresa- se realizó el sorteo del libro de la Virgen del Valle “Una historia de amor y fidelidad”, entre los periodistas que se conectaron a la plataforma digital. Resultó beneficiada Sonia del Valle Carrizo, del diario digital “La Voz de Recreo”, departamento La Paz. Recordamos que esta obra literaria fue presentada el año pasado, con ocasión de los 400 años de la presencia de la Virgen Morenita en Catamarca.

El cierre se realizó con la Oración por la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú y la bendición franciscana a cargo de fray Pablo Reartes.

Fue un encuentro fraterno y enriquecedor junto a Esquiú, modelo de periodista, respondiendo a la propuesta del Área de Prensa y Difusión de la Comisión Central responsable de la ceremonia de beatificación de nuestro amado fraile -integrada por la Diócesis de Catamarca y la Provincia Franciscana de la Asunción-, conjuntamente con la Pastoral de Comunicación Social de la Diócesis de Catamarca.

Santa Misa a los pies de la Virgen

Previamente, a las 19.00, se celebró la Santa Misa, presidida por el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc, y concelebrada por el rector del Santuario, Pbro. Gustavo Flores; el Pbro. Luis Páez y fray Pablo Reartes, sacerdote de la comunidad franciscana de Catamarca.

Como suele suceder cada año, pero en esta ocasión de manera reducida debido a las medidas sanitarias, periodistas del medio proclamaron la lectura, recitaron las estrofas del Salmo y guiaron la ceremonia litúrgica, en la que se rogó especialmente por las intenciones que hicieron llegar para este día.

Se pidió de manera particular por los enfermos de Covid-19, por los fallecidos y sus familias. También se rezó por el eterno descanso del alma del sacerdote franciscano Eduardo Néstor Lascano, quien falleció en Santiago del Estero, y por la salud de Mons. Carlos Sánchez, Arzobispo de Tucumán.

En su homilía, Mons. Urbanc saludó cordialmente a todos los periodistas, quienes celebran su día “desde el año 1938, en que el 7 de junio ha sido dispuesto en Argentina como el Día del Periodista”.

Luego se refirió al texto del sermón de la montaña con las ocho Bienaventuranzas, llamando a que “no pongamos la felicidad en las cosas de este mundo: 'Gusten y vean qué bueno es el Señor', decía el salmista. El Señor es bueno, es verdad, vida, libertad, plenitud, si lo tengo a él seré feliz. De esa felicidad habla Jesús”.

En otro tramo pidió “que Dios sea el rector de la vida de todos nuestros periodistas, de los que están en la calle y de aquellos que están detrás de un escritorio armando cómo hacer llegar las noticias”.

Luego tomó un extracto del mensaje del Papa Francisco con ocasión de la Jornada de las Comunicaciones Sociales de este año -incluído en su salutación-, referido a la necesidad de “estar en contacto con la realidad y ser muy respetuosos de esa realidad, no tergiversarla, y siempre descubrir la presencia de Dios en esa realidad. Eso pidamos para nuestros periodistas, que descubran a Dios presente, actuante en el dolor, en los problemas económicos, en los problemas sociales, familiares, personales. Que todos tengamos alma de pobre para estar ya perteneciendo al Reino de los Cielos”. Antes de concluir la celebración, se rezó la oración propuesta por el Santo Padre en la Jornada de las Comunicaciones Sociales 2021.