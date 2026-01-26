Exitoso debut del primer Torneo Blitz en el Club Social

El deporte ciencia en Catamarca ha dado su primer paso estratégico del 2026. El pasado 21 de enero, las instalaciones del Club Social 25 de Agosto se convirtieron en el epicentro de la actividad trebejista con la disputa del primer torneo Blitz del año. Este encuentro no fue un evento aislado, sino que marcó el inicio formal del nuevo circuito de verano, una propuesta que busca mantener la intensidad competitiva durante los meses de vacaciones, reuniendo a los mejores exponentes locales frente al tablero.

La jornada se caracterizó por la agilidad y la presión del reloj, elementos propios de la modalidad Blitz, donde la toma de decisiones debe ser inmediata y precisa. Desde la organización se destacó el nivel de los participantes y el entusiasmo por retomar la actividad oficial en una sede que ya es tradicional para el ajedrez regional.

La competencia estuvo regida por parámetros internacionales de rapidez, garantizando un espectáculo dinámico para los asistentes. Bajo la supervisión del Árbitro Daniel Tolosa, quien veló por la transparencia y el cumplimiento de las normas del juego, el torneo se desarrolló con los siguientes detalles técnicos:

Ritmo de juego: Se utilizó el sistema de 3+2 (3 minutos iniciales más un incremento de 2 segundos por cada movimiento realizado).

Se utilizó el sistema de (3 minutos iniciales más un incremento de 2 segundos por cada movimiento realizado). Sistema de competencia: Se disputaron un total de 7 rondas , lo que exigió una resistencia mental constante a los jugadores.

Se disputaron un total de , lo que exigió una resistencia mental constante a los jugadores. Convocatoria: El torneo contó con la participación de 20 jugadores , un número significativo que demuestra la vigencia de la disciplina.

El torneo contó con la participación de , un número significativo que demuestra la vigencia de la disciplina. Incentivo económico: Se repartió un premio total de $110.000, distribuido entre los ganadores de las distintas categorías.

El cuadro de honor: los protagonistas de la jornada

Tras siete intensas rondas de juego, el podio del Abierto mostró una paridad notable, definiéndose por detalles en las últimas mesas. El joven Leonel Vélez demostró una gran solidez táctica y se alzó con el primer puesto, convirtiéndose en el primer gran ganador del año. Lo acompañaron en los peldaños más altos Lautaro Tolosa en el segundo lugar y Joel Menéndez en la tercera posición.

Además del cuadro general, el certamen reconoció el desempeño en categorías específicas para fomentar el crecimiento de jugadores en ascenso y de aquellos que aún no poseen puntaje internacional:

Categoría Sub 1600: El trofeo fue para Manuel Menéndez Grau, quien destacó por su regularidad ante rivales de mayor experiencia. Mejor No Rankeado: La distinción recayó en Gonzalo Vélez, demostrando que el talento emergente tiene su espacio en el circuito.

La Comisión Directiva organizadora expresó su profunda gratitud hacia las entidades y comercios que hacen posible la realización de este tipo de eventos. En primer lugar, se agradeció especialmente al Club Social 25 de Agosto por la cesión de su sede, un espacio que brinda el prestigio y la comodidad necesaria para el desarrollo del ajedrez de alto nivel.

Asimismo, el éxito de la convocatoria fue atribuido al respaldo de los auspiciantes que apuestan por el deporte: el Estudio Contable Sarife & Sartor, Transporte Urquiza, Espacio Somos Vecinos y Pinturas Miura. También se hizo mención especial a la prensa de Catamarca por la difusión, y de manera muy sentida, a los padres y jugadores que acompañaron una tarde de camaradería y buen ajedrez.

Invitación abierta para febrero

El camino recién comienza. Los organizadores recordaron que la competencia se desarrollará todos los miércoles de enero y febrero, siempre a partir de las 19:00 horas. El objetivo es consolidar este circuito de verano como una cita obligada para los amantes de las 64 casillas, invitando a toda la comunidad a sumarse a los próximos encuentros para seguir elevando el nivel del ajedrez catamarqueño.