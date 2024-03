Expertos explican los beneficios de tomar mate

El mate en Argentina es casi de consumo "obligatorio" y no puede faltar en ningún hogar la calabaza, la bombilla y el termo. Muchos dicen que no pueden empezar el día si no se toman antes "unos buenos mates".

Incluir mate en la dieta diaria tiene incontables ventajas para el cuerpo, mientras que estas bebidas comerciales, a pesar de no ser tóxicas, no tienen ningún valor agregado.

La yerba mate tiene propiedades quimio preventivas y antitumorales en el cáncer de colon y mama; no daña la mucosa gástrica; disminuye el tejido graso y la glucemia y fortalece la densidad mineral ósea.

Pero además, tiene un efecto neuroprotector asociadas con la locomoción, y colabora con el descenso de colesterol total y triglicéridos.

Lo que muchos se preguntan es si nuestra infusión nacional tiene efectivamente alguna propiedad mejoradora de la actividad cerebral, y la respuesta es rotundamente que sí.

Según los estudios más difundidos, gracias a su porcentaje de cafeína (igualmente conocida como “mateína”), el mate aumenta la estimulación y la concentración, favoreciendo un mejor desempeño de las actividades cotidianas que ameritan concentración mental y un óptimo estado de alerta, como por ejemplo jornadas de estudio, trabajo o actividades físicas.

Incluso se sostiene que el mate es notablemente más saludable que las bebidas energizantes comerciales y bebidas hipertónicas; ya que éstas tienen una concentración alta de sustancias como cafeína (a veces tan alta que puede generar insomnio y nerviosismo) azúcar (hasta 10%), colorantes, hidratos de carbono y electrolitos, todos compuestos no recomendables para al consumo diario.

El mate, en cambio, es una bebida natural y su efecto energético proviene de la naturaleza misma, no de un proceso artificial.

Tomar mate ayuda al cerebro:

El mate, como un tipo muy particular de energizante, estimula las neuronas y favorece la actividad cerebral, la percepción consciente, la memoria y el razonamiento.

Además, contiene otras xantinas, la teobromina y la teofilina, cuyos efectos relajantes ayudan a regular todos los sistemas del cuerpo.

Todo esto indica que la propiedad restauradora del mate en mente y cuerpo es superior a otras bebidas con cafeína, ya que actúa de forma distinta y tiene un doble efecto estimulante y relajante.

Tomar mate a lo largo del día, energiza y estimula, pero calma al mismo tiempo, y aunque el mate tiene un efecto energizante, aumenta la resistencia a la fatiga física y levanta el ánimo; no afecta la calidad del sueño y el descanso.

El consumo diario de mate colabora con el descenso de colesterol total y triglicéridos, como en el control del peso corporal.