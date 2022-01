Falleció la madre de "Capricho" Romero y la boxeadora hizo un fuerte descargo

En la previa al deceso de la progenitora de Nazarena Romero, se habían conocido fuertes declaraciones de la boxeadora reclamando por la desatención que habría recibido su madre en el hospital zonal "Liborio Forte" de la ciudad de Recreo. La Campeona Sudamericana de Boxeo había denunciado en declaraciones a Radio Valle Viejo, que un médico del centro asistencial se demoró tres horas para atenderla y que este lapso de tiempo fue determinante para el cuadro de salud que la estaba afectando a su mamá.

En la tarde ayer, tras conocerse el deceso, las muestras de afecto no han cesado de llegarle la deportista y su familia. Luego, Nazarena realizó un fuerte descargo en su red social de Face, donde refiere: "la cosa es así, muy simple. Mi mamá se siente mal, le agarra como una convulsión pero no era si que no le estaba dando un ACV. Automáticamente la trasladan al hospital y ella manifestaba que le dolía mucho la cabeza, que le hacía calor y pedía agua. La doctora Sauco, que es quien recibe a mí madre, le hace hacer unos análisis tras los cuales llamo al doctor por lo que manifiestan mis hermanos presentes. Luego le hacen análisis y un electro cardiograma pero ella ( la Dr. sauco) no lo sabía leer, por ende refería no poder trasladarla a mí mamá sin antes tener la visión del médico que no se encontraba trabajando. En el hospital "Liborio Forte" no contamos con un profesional para estos accidentes".

Seguidamente añade "mi madre continúa mal les dice que les duele mucho la cabeza, mis hermanos la estaban asistiendo junto a las enfermeras por qué la doctora estaba más asustada que ellos. Cuando el Dr. Rearte por interconsultas, vamos a aclarar le responde después de 2 hs y media y allí deciden que la van a trasladar. Hasta mitad de camino mí mamá vino consiente pero después ella se queda sin oxígeno. No tenía oxímetro porque estaba roto y por ende, la enfermera nunca se enteró que a mitad de camino mí mamá entro en coma".

En la continuidad de su relato, Nazarena señala "acá nadie quiere hacer problemas que eso quedé claro porque nosotros no vamos a solucionar nada sobre mí madre con esto. Pero lamentablemente no somos los únicos que sufrimos estás cosas. En un parte médico le preguntó al Dr. Bordón (ya están en el Hospital "San Juan Bautista) que si mi mamá hubiera llegado 2 horas antes, ya que ella se encontraba conciente y lucida y hablando el sobre si panorama hubiera sido diferente. Y el me responde que sí, que claro que todo hubiera sido diferente y que en estos caso el tiempo marca la diferencia. Ustedes se imaginan el saber que hoy tu mamá estaría viva pero con un panorama diferente, eso duele. Duele el saber que todo sería diferente. Eso no es justo señores. No es justo que no tengamos una salud digna, una salud preparada, unos profesionales dispuestos a entregar la vida por sus pacientes. Sin embargo se escudan en que no estaba trabajando. Pero si sabes que sos el único médico que sabe leer un electro, por favor a dónde quedó la vocación y el amor la empátia por el paciente".

Cambios

"Queremos que las cosas cambien. No queremos problemas con nadie solo queremos ser escuchados para que no suceda más estas cosas", sentencia la boxeadora.

"Son muchas las vidas perdidas injustamente. Te puede pasar a vos y estás en el horno. A mí casi me pasa y cuántos familiares de ustedes les puede pasar e incluso a ustedes. Lamentablemente llegar al hospital es llegar a morir por qué no hay un médico. En el comunicado (hace referencia a un comunicado que envió el Hospital "Liborio Forte") lo dice. Disculpen si algunos se sienten atacados pero hoy nosotros nos sentimos abatidos, robados, tristes por ver a nuestra madre de esta forma y el dolor de saber que pudo ser diferente".