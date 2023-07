Faltante de insumos: "Si se mantiene la inestabilidad del dólar, vamos a tener inconvenientes"

La relación de la medicina y la crisis económica, van de la mano en nuestro país, sobre todo cuando el dólar blue se mantiene en récord históricos. Esto por cuanto los insumos para el sector están atados al valor del billete norteamericano, como también a la decisión sobre lo que se importa y lo que no. En este sentido, tras la alerta que dieron los bioquímicos de nuestra provincia por el impacto de la falta de insumos, ahora se suma lo que podrá suceder con las diálisis.

Desde la Federación de Clínicas de Catamarca se habla de especulación y aunque no declaran una crisis, no descartan que la misma no vaya a suceder. Aquí entra en juego el factor político, por cuanto como refiere el Dr. Jorge Saavedra, presidente de la institución, todo está atado a lo que vaya a suceder después de las Paso. El profesional apuntó a que hay restricción en la distribución de insumos que son fundamentales para el trabajo médico y por ende para la calidad de vida de los pacientes. "En realidad los insumos están, pero el tema es que los distribuidores o los importadores no están vendiendo a las distribuidoras, esto por la inestabilidad del dólar. Básicamente porque ellos no saber a cuánto lo van a poder reponer", apuntó en su análisis de la situación, en diálogo con Radio Valle Viejo.

"Si bien no es grave la situación, porque todavía no suspendimos cirugías y se puede seguir atendiendo normalmente, pienso que, si esto se mantiene, en cuanto a la inestabilidad del dólar y los importadores siguen restringiendo la importación de insumos, ahí sí vamos a tener un poco de inconvenientes, sobre todo en el caso de los bioquímicos y lo más grave será en cuanto a insumos cardiológicos y endoscopías", detalló Saavedra.

En este punto y como dato, el profesional reconoció que hay insumos que tuvieron un incremento de hasta el 200%. Es ahí cuando marcó la relación con las elecciones que van a tener lugar en agosto, acotando que "si evidentemente no se tiene el resultado favorable el Gobierno nacional, la situación va a ser delicada e ingobernable. Va a ser imposible llegar a diciembre para poder entregar el poder".

Relación con OSEP

A este cuadro de situación se suma la relación con OSEP. Como en todo reacomodamiento económico, FECLISA apura a la obra social de los empleados públicos para que se concrete una recomposición arancelaria. Esto está en diálogo y en las próximas horas se concretará una nueva reunión entre la Federación y la titular de la obra social.

"La OSEP nos debe entre un 7% u 8% de aumento, y por eso que es imposible reponer nosotros los productos o insumos. Por eso que estamos buscando con este organismo una recomposición arancelaria para poder hacer frente a ese aumento, que por la disparada del dólar está impactando en todos los insumos", acotó Saavedra.

Y remarcó que este diferencial de costos se da no solo con los medicamentos, sino también en otros costos del sector salud, como los alimentos, material descartable y hasta en los salarios del personal.

Diálisis en riesgo

En este mismo cuadro de situación, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) publicó un fuerte comunicado en el que denuncian que los pacientes que reciben este tipo de tratamiento podrían estar en riesgo ante la falta de insumos médicos esenciales.

Desde el sector adjudican el inconveniente a las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno. "No se trata de una amenaza, simplemente es un dato de la realidad. Lamentablemente, las últimas medidas oficiales prometen agravar el escenario: insumos médicos que nos venden en cuentagotas porque aumentan semanalmente. Y, entonces, los proveedores adoptan esa actitud ante una realidad imprecisa pues desconocen los precios del mismo producto siete días después", indican en un tramo del texto.