Faltazo masivo y paro de colectivos: alto ausentismo en escuelas privadas y públicas

Para muchos este miércoles, no es un día más. Partiendo de la combinación entre un paro de transporte y el viralizado “Faltazo masivo”, se sabía que la presencia de alumnos en los establecimientos no iba a ser el normal. Por efecto de lo primero, se observa en todo el Valle Central un importante ausentismo en los establecimientos de la órbita provincial y por el lado, como resultado de la propuesta de los padres, en los colegio privados, los chicos también dieron ausente.

Alertados por la medida de fuerza del transporte público, que de momento se mantiene también para este jueves, se sabía que la asistencia a las escuelas iba a estar afectada. Esto se comprueba, por caso en la Escuela 9 de Julio, donde los que tienen asistencia perfecta son los docentes pero allí solo se cuenta con el presente de 12 alumnos Algo parecido ocurrió en la Escuela de Minería, donde también asistió la totalidad de la planta docente pero solo 5 alumnos asistieron a clases.

En la escuela E.P.E.T N° 6 directamente no hubo actividad aulica y algo similar ocurre en la Escuela Municipal N° 1, donde en el nivel Primario no se dicta clases debido a la falta de ordenanzas. En la Escuela Secundaria, no obstante, solo asistieron 23 alumnos.

El informe continua marcando que en la Escuela Gobr. Galíndez, nuevamente son los docentes los que tienen asistencia perfecta pero allí solo asistieron 7 alumnos. Algo similar ocurrió en la Escuela E.P.E.T N° 7 donde asistieron pocos estudiantes.

Colegios Privados

En el caso de los establecimientos de educación privada y confesional, el atacamiento a la medida del “Faltazo”, es más que importante. De la recorrida realizada, se resume que todos los colegios que son parte de esta movida, acusan un ausentismo que ronda entre el 75% y 80%.

En el caso del FASTA, solo habrían dicho presente el 15% del alumnado y un cifra similar se maneja en el caso del Colegio Padre Ramón de la Quintana. En el Hood y el Colegio Cristo Rey, también se acusa poca asistencia y esto cambiaría, en el caso del Colegio Montessori, donde sus autoridades refieren la presencia del alumnado en un 50%.

Algo parecido, y por voz de los directivos a Radio Valle Viejo, en el Senet, la asistencia es del 80% y en el caso del Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe”, en Valle Viejo, los estudiantes se presentaron todos.