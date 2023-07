Familia reclama que no le dieron su vivienda: "Queremos que venga una entidad competente y nos de una solución"

Personas se manifiestan con corte en la ruta n° 43, en la localidad de Saujil, Pomán, para expresar su solidaridad a los padres de un pequeño con discapacidad a quienes les habrían prometido una vivienda en el barrio 32 viviendas, hecho que no se concretó.

Esta familia, ante la falta de respuestas de las autoridades, terminó tomando una de las casas.

La policía en estos momentos realiza un operativo de seguridad en el barrio, frente a la vivienda.

“Queremos que venga una entidad competente y nos de una solución", apuntó Julio Fabián Aivar, papá del pequeño Ian, un pequeño de dos años y medio con discapacidad, en diálogo con La Unión.

Aivar explicó que la situación que vive con su pareja, Micaela Gómez, y su pequeño es “algo muy doloroso”, y cuestionó que las viviendas se hayan entregado a personas que “no les corresponde”.

El matrimonio apuntó que en el barrio 32 viviendas en Saujil no hay ninguna familia con personas con discapacidad que fueran adjudicadas como se tiene estipulado, y denunciaron “acomodos".

“Es una burla, estas son viviendas sociales, para gente con escasos recursos. Queremos una solución tanto para la familia a la que le dieron la casa, como para nosotros.” sostuvo Micaela. La familia ha pasado tres días en la vivienda, pero aún así, señalaron, ninguna autoridad se acercó con una solución como corresponde. La policía montó un operativo de seguridad en el barrio 32 viviendas en Saujil, donde la familia de un pequeño con discapacidad tomó una casa que les debía corresponder. (Foto: Nuevo Tiempo)

Al respecto desde la ONG UCCO Solidario, quienes se encuentran apoyando a la familia, denunciaron represión y persecución, apuntando que uno de los padres que trabaja en la municipalidad fue amenazado con ser despedido.

El reclamo se originó luego de que la familia no recibiera una de las casas del mencionado barrio que estaba destinada a personas con discapacidad.

Según denunciaron, se les iba a entregar la casa n° 1 o la n° 3, que son las viviendas que, según lo estipulado, iban a ser entregadas a personas con discapacidad. No obstante, no poco después, el matrimonio se dio con la ingrata sorpresa de que no recibirían la vivienda.

Por esta razón, la familia tomó la desesperada resolución de tomar una de las casas que les correspondería.