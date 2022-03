Familiares y dializados levantaron el reclamo contra OSEP sobre Ruta n° 38

Los reclamos contra el desmanejo de la obra social de los empleados públicos en la jornada de hoy se hicieron visibles con un corte en la Ruta Nacional N°38, a la altura de la localidad de Chumbicha. La medida que afectó al tránsito entre La Rioja y el oeste provincial con el Valle Central de Catamarca, fue levando ante del mediodía cuando alguno de los pacientes dializados y afiliados, comenzaron a descompensarse.

La protesta estuvo encabezada por afiliados, familiares y prestadores que reclaman por el mal servicio y la falta de respuesta a reclamos formulados a la gestión del Dr. Norberto Bazán. Según indicaron, el principal motivo es la falta de pago a quienes realizan el traslado de pacientes dialisados hasta la ciudad Capital. La demora data de siete meses y al no contar con una solución, es que decidieron movilizarse con este corte.

Luego de cuatro horas de esperar una respuesta y no obteniendo ninguna de parte de las autoridad de la Obra Social de los Empleados Públicos, decidieron levantar el corte pero no cesarán en el reclamo y mañana volverán al lugar. Esto de no mediar una comunicación en el trancurso del día.

El reclamo

Sandra Bazán, quien encabezó el corte es hija de una de la afiliadas y pacientes dializadas y en declaraciones a Radio Valle Viejo indicó “Osep le debe a los afiliados el pago de siete meses por el traslado en remis para ir a hacerse la dialización. Estos pacientes tienen un contrato con los remiseros a quienes no les pueden cancelar por la falta de pago de la obra social. Los que se ven afectados por no poder seguir con sus tratamientos en su mayoría son jubilados, quienes por sí solos no se pueden costear el gasto del traslado”.

Los viajes son tres veces a la semana y duran cuatro horas hasta la Capital. “Necesitamos una solución urgente y que el director de OSEP se comunique y nos de una respuesta. No vamos a levantar el corte mientras él no solucione esto. Hace veinte días nos prometió que lo iba a solucionar y no pasó nada” .

En Chumbicha, según lo indicado, están siendo afectados por esta falta de pago siete pacientes, quienes al no contar con el servicio, ahora se están trasladando en colectivo, ocasionando esto serios problemas en su salud.