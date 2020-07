Familiares de efectivos policiales piden aumento o insentivo por la pandemia

A través de un comunicado los familiares del personal de la Fuerzas Policiales de la Provincia solicitan un incremento en los haberes o el pago de un incentivo para los trabajadores que cumplen sus funciones en la calle en plena pandemia con el riesgo que eso significa.

“Esta pandemia que hoy afecta al mundo y en particular a nuestra provincia no es novedad. Que las fuerzas Policiales y el sistema de Salud son pilares fundamentales en nuestra sociedad tampoco es novedad y que por estos tiempos se reafirma nuevamente, lo cual nos llena de orgullo de ser parte integrante de ello y de haber elegido esta noble profesión. Pero hoy a más de 120 dias de declarada la emergencia sanitaria, a más de 120 días en los cuales el personal de seguridad viene redoblando esfuerzos, agotada física y materialmente, desmoralizada NO ha recibido ningún estimulo”, versa el escrito.

En el pedido sostienen que lejos de recibir algún tipo de incentivo ocurre todo los contrario “el personal de la fuerza policía , ha visto descrecer sus ingresos ya que debe costear sus traslados a sus lugares de destino dado que la situación nos priva de trasporte público, de otros medios de movilidad incluso de la solidaridad de automovilistas que transitan las rutas; nuestro uniforme se nota desgastado. Sin embargo y a diferencia del resto de los empleados de la administración pública no nos permitimos quedarnos en casa porque sabemos que la sociedad nos deposito su confianza para cuidarlos. Vivimos esta emergencia cara a cara con el riesgo latente de contagio”, expresaron.

Por todo ello, solicitan un incremento en sus haberes para afrontar de manera digna esta situación epidemiológica.

“Creemos que esta emergencia sanitaria exige la incorporación de recursos humanos, y se dispense la partida presupuestaria de los 500 administrados policiales que hace más de 5 años quedaron vacantes debido al pase a retiro y que se de estabilidad laboral y seguridad social a los 508 aspirantes a Agentes que trabaja de par a par junto a la fuerza efectiva. Además pedimos la entrega de al menos 2 equipos de uniforme, tal cual lo establece la Ley de Contrato de Trabajo”, expresaron.

Finalmente los familiares de los policías no descartan realizar una marcha para visualizar su reclamo.