"Feliz día delincuentes", el mensaje por el Día de la Mujer de un juez que generó polémica

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani quedó envuelto otra vez en un caso de violencia de género. Hace dos años fue sancionado por el Consejo de la Magistratura de la Nación y ahora dos colegas de su tribunal pidieron que se tomen medidas ante un mensaje machista del magistrado por el día de la mujer.

“Feliz día para todas !!! Especialmente para las delincuentes !!! Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente penadas !!! Mientras tanto poniéndolas en evidencia !!! Gran abrazo !!!! Hasta qué la igualdad nos es solo relato !!! (sic)”, escribió el juez en el chat de whatsapp “Acuerdo Virtual” del que forman parte del 13 integrantes de la Cámara,

Fue el lunes, Día de la Mujer. La jueza Ana María Figueroa saludó en el chat a sus colegas por el día e invitó a todos a participar de un encuentro por la plataforma zoom por la celebración. Otros jueces saludaron y llegó el mensaje de Gemignani.

El saludo del juez fue comentado entre sus colegas y Gemignani envió otro para aclarar. “Enterado de la ambigua interpretación dada a mi mensaje confidencial a favor de la igualdad de derechos de la mujer, expresión que reproduje el pensamiento igualitario de la filosofía occidental”, señaló.

La polémica no culminó con la aclaración. Las juezas Figueroa y Angela Ledesma le enviaron una nota al presidente de Casación, Gustavo Hornos, en la que pidieron que se tomen medidas contra Gemignani. “Nos resulta intolerable expresiones genéricas de ese tenor en momentos donde ponemos todo el esfuerzo necesario en el Poder Judicial para actuar y fallar con perspectiva de género, conforme las exigencias de nuestra Constitución Nacional, el DIDH y leyes del derecho interno”, expresaron las camaristas en la nota que presentaron ayer.

Figueroa y Ledesma pidieron que se certifiquen los mensajes de Gemignani en el chat “a efectos que se adopten las medidas pertinentes”. Ahora Casación deberá definir si abre un sumario para determinar el alcance de los hechos.