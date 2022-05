Feriantes reclamaron mejores condiciones en el nuevo predio al que los trasladarán

La comuna capitalina ha planificado el traslado de feriantes del Parque Adán Quiroga a un predio que se pasará a llamar Parque de los Feriantes y que se ubicará en la Avda. Los Legisladores pero los comerciantes no están conformes con las condiciones de lugar. Manifestaron su desaprobación en la mañana de hoy en las oficinas municipales de Avda. Güemes y 9 de Julio. Una de las feriantes indicó que están a favor de trasladarse que esto deberá ser cuando el sitio esté listo.

En tanto otra planteó una diferencia al marcar que “no nos podemos trasladar porque hay personas hipertensas, diabéticas, madres con bebés, otras mayores de edad y discapacitadas que van en sillas de ruedas a trabajar. No pueden estar ubicados en ese lugar cubiertos solo por una lona y en medio del viento”. Ante esto el grupo señaló que el estado actual de la locación obliga a un trabajo “inhumano” y reclamó que se cumpla el plazo de 15 días que había establecido el director de Economía Social de la Capital.

“Cuando tengamos el techo digno, que sería dentro de 15 días sí vamos a trasladarnos”, sostuvo una de las comerciantes.

Ante la manifestación, el funcionario salió a responder los reclamos marcando que “la obra está prácticamente terminada” y aseguró que el traslado antes de la finalización de la misma se había acordado con un grupo de feriantes quienes habían firmado un acta compromiso. Leandro Quiroga Barros aseguró que el lugar tiene las condiciones aptas y confirmó que “con ellos he firmado un acta compromiso con un grupo, que no es el minoritario que está manifestándose ahora. La obra tiene un avance del 90% y cuando con una caminera de hormigón, que ellos nos pidieron como principal prioridad”.

El funcionario describió que el predio tiene baños, un espacio gastronómico para que puedan almorzar y cenar, un sector de juegos para los menores de las mamás feriantes y rampas de acceso para los discapacitados. “Las condiciones son óptimas para que ellos puedan comercializar de una manera digna”, sostuvo al tiempo que reconoció que el sector que se opone igualmente va a ser respetado en las diferencias que estaría planteando.

Desmentida

Todo parecía que finalizaba pero luego que los feriantes escucharan las declaraciones de Quiroga Barrios, estos se mostraron aún más molestos. Marta Silva, una de las referentes y representantes de los feriantes desmintió al director de Economía Social indicando que “nunca yo, en lo particular estuve de acuerdo con esa acta compromiso de la que está hablando y no la firmé. Es más, se la devolví y miente si dice que firmé manifestando el acuerdo para el traslado. Si él quiere que nos traslademos, que nos dé un techo digno. Y además, nos mostraron una maqueta sobre cómo iba a ser el parque y lo que se está haciendo no tiene nada que ver con lo que nos dijeron”.