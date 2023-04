Fernando pide ayuda para cubrir gastos oncológicos de su mamá

La familia de Fernando Arreguez atravieza una dura situación económica, que se agrava con el diagnóstico de cáncer de la madre. Ellos para poder solventar los gastos de los estudios y controles médicos, venden empanadas pero esto no es suficiente, en el marco de la realidad económica que atravieza el país.

Por eso está solicitando la colaboración de toda la comunidad. Para ello se puso a disposición el siguiente Alias : juan.fer.taty. La otra posibilidad es comprar las empanadas que realizan los días domingos, para eso deberán llegarse hasta el B° Ferroviario, en 1° de Mayo, entre Santa Fe y Corrientes.

Fernando a la hora de comentar su situación, contó a La Unión que su mamá padece desde el 2020 de cáncer de mama y que no cuenta con obra social, por lo que todos los procedimientos a los que se debió someter fueron pagados con mucho esfuerzo. “Ella es ama de casa y la mayoría de los estudios se los hace particular pero el problema en el sistema de salud público es que los turnos no son dados de manera inmediata, tal como lo solicita el médico y eso genera que el oncólogo no pueda tener una respuesta rápida al cuadro que necesita analizar en el momento”.

Para graficar esto, el oncólogo está pidiendo una colonoscopia y el turno para este estudio se lo dieron en el San Juan Bautista recién para el 10 de Junio, así que la familia está averiguan el costo de este procedimiento a nivel particular para poder resolver a la brevedad el requerimiento médico.