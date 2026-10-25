Fiambalá habilita el acceso al Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas: los horarios

La Municipalidad de Fiambalá informó que este domingo estará habilitado el acceso al Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas, dos atractivos turísticos de la región cordillerana catamarqueña. Según lo comunicado por el municipio, el ingreso podrá realizarse en una franja horaria determinada, comprendida entre las 07:30 y las 13:30 horas.

La habilitación establece una ventana de seis horas para quienes tengan previsto visitar estos sectores durante la jornada dominical. Sin embargo, la posibilidad de ingresar estará condicionada al cumplimiento de los requisitos vigentes y a los controles correspondientes, que se realizarán en el Puesto de Control KM 0.

De esta manera, la autorización comunicada por el municipio contempla tanto la apertura del acceso como la aplicación de las condiciones establecidas para el ingreso. La franja horaria informada delimita el período durante el cual estará habilitada la circulación hacia estos destinos, por lo que los visitantes deberán tener en cuenta el horario previsto para organizar su recorrido.

El anuncio constituye una novedad para quienes buscan acceder a los paisajes de altura de Fiambalá, aunque la habilitación está limitada al horario establecido para este domingo. La información oficial no indica una apertura permanente, sino una autorización circunscripta a la jornada y a las condiciones de ingreso que continúan vigentes.

Controles y medidas de seguridad

Junto con el anuncio de la habilitación, se solicitó a los visitantes respetar las medidas de seguridad dispuestas para el acceso a la zona. Esta indicación acompaña los requisitos vigentes y los controles previstos en el Puesto de Control KM 0, que funcionará como punto de referencia para verificar las condiciones de ingreso.

En este contexto, quienes tengan previsto realizar la visita deberán contemplar las disposiciones comunicadas por la Municipalidad de Fiambalá. El acceso no queda establecido como irrestricto, ya que la autorización está sujeta al cumplimiento de los requisitos correspondientes y a los controles definidos para la circulación.

La comunicación municipal pone el foco en la necesidad de compatibilizar la habilitación con las condiciones establecidas para ingresar a estos sectores. Por ese motivo, el horario y los controles forman parte de los aspectos centrales que deberán considerar quienes se acerquen a los atractivos altoandinos.

Un alivio limitado para la actividad turística

La reapertura del acceso al Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas genera, al menos hasta el mediodía, un mínimo alivio para el sector turístico de Fiambalá. La medida se conoce en un contexto complejo para la actividad local, que también se encuentra afectada por el cierre del Complejo de las Termas de Fiambalá y por la situación del Paso de San Francisco.

La coincidencia de estas dificultades configura un escenario adverso para el movimiento turístico de la zona. Mientras la habilitación de los atractivos altoandinos permite recuperar temporalmente una posibilidad de visita, los otros dos puntos mencionados continúan condicionando el panorama general de la actividad.

El cierre del Complejo de las Termas de Fiambalá representa otra de las dificultades señaladas en la información, en un momento en el que el acceso a los atractivos de la región adquiere especial importancia para quienes planean recorrer el destino. A esta situación se suma el bloqueo del Paso de San Francisco, que lleva semanas sin poder utilizarse debido a las condiciones climáticas.

El impacto de las condiciones climáticas

La situación del Paso de San Francisco constituye uno de los elementos centrales del contexto descripto. De acuerdo con la información proporcionada, el paso permanece bloqueado desde hace semanas a raíz de las condiciones climáticas, una situación que se suma al cierre del complejo termal y afecta el escenario en el que se desarrolla la actividad turística.

La referencia al bloqueo prolongado permite dimensionar que las dificultades no se limitan a una interrupción puntual. El cierre del paso se mantiene desde hace varias semanas, mientras que las condiciones climáticas aparecen identificadas como la causa de esa situación. En paralelo, la habilitación del Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas ofrece una posibilidad de acceso dentro de un período específico.

Este panorama muestra dos situaciones simultáneas: por un lado, la autorización para visitar determinados atractivos durante seis horas; por otro, la continuidad de los problemas que afectan al Complejo de las Termas de Fiambalá y al Paso de San Francisco. La reapertura parcial constituye así una novedad para la jornada, pero se produce en medio de un contexto que continúa presentando restricciones para el turismo local.