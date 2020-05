Fiambalá presenta la campaña de concientización turística pospandemia

Fiambalá se une a la tendencia internacional de renombre que busca que los ciudadanos del país se queden en sus casas para combatir y prevenir el coronavirus.

#YoMeQuedoEnCasa es hoy una tendencia mundial que propone no salir de las residencias para poder combatir el covid-19. De esta forma Fiambalá ya trabaja en proyectos de turismo interno pensando en el postcuarentena.

Hasta el momento Catamarca no cuenta con ningún caso confirmado de Coronavirus, pero igualmente se suma a este movimiento que se presenta hoy como la mejor manera de frenar la pandemia.

Es por esto que la Secretaria de Turismo Yamilii Quinteros y el Coordinador del área de Prensa y Difusión Kevin Reinoso junto a sus equipos de trabajo diagramaron una serie de herramientas comunicacionales para invitar a todos aquellos fiambalenses a compartir en sus redes sociales y en sus estados de whatsapp, fotografías e información sobre las bondades de nuestro terruño, mostrando al mundo el orgullo que es ser de Fiambalá.

Lo que nos pidió la intendenta Paulón es no dejar de trabajar por el sector turístico, ya que el deberá reinventarse, reconstruirse e integrar las nuevas tendencias, las nuevas expectativas de los turistas. Estamos encaminados hacia un turismo sostenible; alojamientos menos masificados, confinados y más cercanos al entorno natural; actividades más experienciales y vinculadas con las poblaciones y los destinos visitados y allí es a donde debemos apuntar” explico la Secretaria Quinteros.

Lo importante hoy es preservar la salud de los ciudadanos, y dado que Fiambalá es un destino al que se puede visitar durante todo el año no va a faltar oportunidad para que los turistas disfruten de sus atractivos.

La Municipalidad está trabajando para lograr que lo mejor de nuestra localidad se pueda palpar desde los hogares a través de una plataforma virtual, donde podrán continuar conociendo y sintiendo “cerca” el destino y así ayudamos a cuidar la salud de todos. “Hoy la prioridad es la salud, quedarse en casa no significa vacaciones, significa prevención y cuidado. Estoy segura que si tomamos las medidas con responsabilidad, volveremos a vernos pronto”, explicó la Intendenta Paulón.

Por un pedido de todos los comerciantes de la Localidad se trabaja en una página web que muestre todos los comercios y no solamente los ligados al sector turístico, ya que será una herramienta para contar los horarios de atención, características especiales de cada rubro, etc.

El portal se está cargando a medida que los comerciantes, emprendedores, se inscriben por lo que en los próximos días ya la podremos encontrar activa, se invita a quien quiera participar contactarse con la Secretaría de Turismo o con la Dirección de Prensa a los telefonos 3837- 409172 o al 03837-478366 o a la página de Facebook de la Municipalidad.