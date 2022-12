Fiestas Marianas: homenaje del Poder Ejecutivo

El jueves a la noche, tercer día del novenario en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, rindieron su homenaje el Poder Ejecutivo provincial y municipal, representado por el vicegobernador Ing. Rubén Dusso, entre otros funcionarios del gobierno provincial, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital Dr. Fernando Monguillot, y miembros del Gabinete municipal.

Las honras a la Madre Morena se realizaron en la Santa Misa de las 21.00, presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por los sacerdotes que sirven en el Santuario, presbíteros Gustavo Flores -rector- y Ramón Carabajal -capellán-.

Los alumbrantes participaron de la liturgia proclamando la Palabra de Dios y acercando al altar los dones del pan y del vino.

Mons. Urbanč comenzó su homilía, como cada noche, saludando a quienes rendían homenaje a la Madre. En esta oportunidad expresó: “Que la amada Virgen del Valle los proteja de las insidias del mal y les ayude a gobernar y a administrar los recursos estatales en favor del pueblo, privilegiando a los más necesitados y vulnerables de la sociedad”.

Más adelante explicó: “Nos encontramos transitando junto con toda la Iglesia un tiempo de reflexión y praxis sinodal. Pero que no es privativo del ámbito de la fe, sino que también es afín al ámbito secular. Todos necesitamos de este estilo de construir la sociedad civil y religiosa… La esencia de la sinodalidad es caminar juntos, saber trabajar en equipo, potenciar la capacidad de escucha que es superior y más fecunda que el mero ver. Escuchar implica estar al lado del otro con disponibilidad empática, valorando lo que el otro dice o sugiere hasta con silencios o imprecisiones. El escuchar nos lleva al encuentro con el otro. En cambio el mero ver nos instala en nosotros mismos, en nuestra comodidad, en apreciaciones meramente subjetivas y expuestos a prejuicios condicionantes y a dar respuestas unilaterales”.

Y agregó: “Caminar, pensar, resolver y evaluar juntos podría parecer engorroso y poco eficaz; sin embargo, es más fructuoso, educativo y duradero. En una palabra, es más humano y humanizador. Exige que todos participen y presupone que cada uno tiene algo importante para aportar”.

Reflexionando sobre las lecturas proclamadas, exhortó: “A todos les repito la enseñanza de la Palabra de Dios, que nos legó el profeta Isaías, que nos dice que si queremos tener ciudades fuertes, sólidas y prósperas debemos dejar que Dios nos guíe en la construcción de sus murallas y baluartes, que son la familia, la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la piedad, el orden, el servicio, el respeto, la corresponsabilidad, la honestidad, la lealtad, la confianza y el perdón”.

Pasando al pasaje del Evangelio que se leyó, dijo que “es particularmente iluminador cuando nos previene de un equívoco muy frecuente en la mayoría de los católicos que están convencidos de que son buenos hijos o hijas de Dios porque no se les cae de la boca pronunciar 'Señor, Señor', o 'Viva la Virgen del Valle' (…) pero no cumplen los mandamientos, es decir, no hacen la Voluntad de Dios que consiste en rezar, profundizar la fe con las buenas lecturas, transmitir la fe a los hijos con el ejemplo y las enseñanzas, participar de los sacramentos, en especial la Eucaristía, la Reconciliación y el Matrimonio, difundir la fe entre los que no la conocen, ocuparse de los pobres y desvalidos, sostener la obra evangelizadora de la Iglesia que la formamos todos…”.

“Querida Virgen del Valle -expresó el obispo hacia el final- la verdad que las palabras de Jesús nos descolocan, no nos caen bien, son muy duras y descarnadas. Nos cuesta comprenderlas. Por eso, Tú que eres la Inmaculada, ayúdanos a digerirlas y a lograr la conversión de la mente y el corazón que tanto necesitamos para que de verdad estemos cumpliendo con la voluntad salvífica y sanadora de nuestro Buen Padre Dios. Y, así, tener la paz en el corazón y la certeza de que vamos por buen camino hacia la Patria Celestial”.

Y concluyó rogando: “Madre amorosa, que no nos soltemos de tu mano, pues ella nos conduce hacia la verdadera y única felicidad que es la de estar para siempre en la presencia del Eterno Dios Amor, anhelo que tiene todo corazón humano, consciente o inconscientemente. ¡Mamá Achachita, que no nos soltemos de tu mano, que siempre te escuchemos y sigamos!”.

Hacia el final de la Eucaristía, toda la asamblea saludó a la Virgen con la oración y el canto, y recibió la bendición del pastor diocesano.