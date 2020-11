Final: los Juegos Culturales se transmitieron en vivo desde el Cine Teatro

Con una transmisión en vivo desde el Cine Teatro Catamarca, que se pudo seguir desde la página de Facebook y el canal de YouTube del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca, se realizó la tarde del sábado 31 de octubre, la final provincial de los Juegos Culturales Evita 2020.

Por las restricciones sanitarias, el evento se realizó de forma virtual, pero eso no impidió conocer a los ganadores de las distintas disciplinas y categorías en juego, y que cada participante pudiera sentir el acompañamiento de su familia, amigos y de los distintos municipios, que se sumaron a la transmisión apoyando a sus representantes.

La final fue conducida por Lucía Bulacio, producida por Carafea Producciones y contó con la presencia en el teatro de la secretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura y Turismo, Daiana Roldán, quien felicitó a cada uno de los participantes y destacó que Catamarca fue una de las provincias que más participó en esta edición de los Juegos Culturales Evita, con 170 propuestas de chicos, chicas y adultos mayores, procedentes de 19 municipios.

Antes, a modo de apertura, se había transmitido un mensaje de acompañamiento del secretario de Gestión Cultural de la Nación, Maximiliano Uceda, quien señalaba: “Es importante entender estos juegos, no como competencia, sino como solidaridad, como el disfrute de una comunidad que se encuentra a mostrar lo que mejor hace en función de reconocerse como iguales en una cultura. Y esa seguirá siendo la tarea del Ministerio: garantizar las posibilidades para que cada vez seamos más iguales en el acceso a la cultura, tanto de ejercer como de hacer la cultura”.

La final contó con la presencia de los jurados que, a su tiempo, fueron anunciando uno a uno los nombres de los ganadores y, al mismo tiempo, dando cuenta de las razones de su selección.

El jurado que intervino en las distintas disciplinas estuvo integrado por Celia Sarquís y Laura García (Cuento y Poesía), Laura Maubecín, Gonzalo Cancino y Olga Dré (Dibujo y Pintura), Laura Maubecín, Javier Godoy y Ariel Pacheco (Fotografía), Esteban Cabrera y Mario Folquer (Videominuto) y Vanina Aredes, Luis Castro y Cololo Macedo (Canto Solista).

Los ganadores, según se anunció durante la transmisión de la final, recibirán como premio de parte de la Provincia una tablet; mientras que, además, como representantes de Catamarca en la instancia nacional, participarán de capacitaciones en sus disciplinas a partir de propuestas integradores que les permitirán vincularse -desde la virtualidad, con pares de otros puntos del país.

Los ganadores por Catamarca de los Juegos Culturales Evita, por disciplinas y categorías resultaron para la presentación de cuentos: en la sub-15: Anahí Soledad Medina (Sirena), San Isidro, Valle Viejo; en la sub 18: Paulina Vergara (Luces y Narcisos), Valle Viejo; Adultos Mayores: Francisco Antonio Seco (El Gallo de Don Guillermo), El Alto.

En Poesía, en la categoría sub 15, Alba Luz Cardoso (La Epidemia tal vez, podría ser una flor), San Isidro, Valle Viejo, en la sub-18 - Mi Dulce Amor - Juliana Bourda - Tinogasta; y en adultos mayores: Ana María Sachetti (Abrazo a mi Tierra), Andalgalá.

En pintura sub-15, Ana Daniela Rojas Quiroga (Sol del Norte), Capital; en la sub-18 Marisa Agostina Zarate (La Importancia de mi cultura), Mutquín, Pomán, en adultos mayores: Celia Beatriz Barros (Paraíso terrenal), Las Juntas, Ambato.

En dibujo, sub-15: Ortega Brenda Giselle (Un mundo de alegría), San Isidro, Valle Viejo; el sub-18: Ailén González (Collage to my Catamarca), Quiróz, La Paz; adultos mayores: María Esther Vera (Nuestro ecosistema respira), Los Altos, Santa Rosa.

En categoría de videominuto sub-15; Larrauri, Morena (San Isidro, Valle Viejo); sub-18 Ramos Gonzáles Luis (Belén).

En fotografia, sub-15: Daniza Tania Lara Ordoñez (Mutquin, Pomán); sub-18: Torrez, Ana Gabriela (Quiros, La Paz, adultos mayores; Eliza de Jesús Suárez (Los Altos).

En la categoría canto solista, sub-15: Ana Carolina Fernández “El mismo aire” (Tinogasta); sub-18: Iván Araóz, composición propia (Recreo).



Para volver a ver

Quienes quieran volver a vivir la Final Provincial de los Juegos Culturales Evita pueden acceder al video desde la página de Facebook y el canal de YouTube del Ministerio de Cultura y Turismo: https://youtu.be/sYbrMkE9-QM