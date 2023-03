Finde con lleno total: la Fiesta de la Cerveza Artesanal copó el Girardi

Este fin de semana y con una gran convocatoria, se vivió la Fiesta de la Cerveza Artesanal durante, evento organizado la Cámara de Cerveceros de la provincia y con el apoyo de la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. El evento se llevó a cabo en el renovado patio del Complejo Urbano Girardi, donde se disfrutó de la calidad de las cervezas artesanales que se producen en la provincia en los stands de las empresas “Caudilla”, “Puna”, “Corzuela”, “Amaranta”, “Wintata”, “Berenice” y “Dos Leone”, además de otros espacios gastronómicos.

Aprovechando el feriado, todo se vivió a plena diversión, música, baile, sobresaliendo la actuación de la banda local "Brujas del Valle" y "Rodrigo Martínez" y su banda, además de "DJ Fabri Bulacios", la presencia del Chef Diego García con una masterclass de platos dulces y salados con cervezas catamarqueñas. Sumado a ello, hubo importantes sorteos y promos especiales para todos los presentes, con una gran conducción de Jonhy Tapia. Lleno total en el Complejo Urbano Girardi

Cerveceros

A la hora de evaluar, el presidente de la Cámara de cerveceros de Catamarca Luis Leone dijo que el evento de la “Fiesta de la Cerveza artesanal fue muy exitosa”. “Tenemos un balance sumamente positivo por la gran cantidad de personas que acudieron al evento. Para nosotros este tipo de evento son importantes porque durante la pandemia tuvimos nuestras fábricas cerradas, y ahora estamos saliendo de a poco”, sostuvo Leone.

En tanto que Juan Cruz, a cargo de la fábrica de Amaranta, se mostró feliz por San Patricio "ya que esto es muy importante para nuestro sector, es una forma de impulsar nuestro producto", señaló. En tanto que Maxi Gómez de la cervecería Wintata destacó el acompañamiento estatal: "fue un finde extraordinario donde pudimos vivenciar una fiesta teniendo en cuenta las políticas públicas que se enfocan en este fortalecimiento del sector cervecero que año a año viene creciendo, con la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo. Trabajamos día a día para mejorar nuestros productos, buscando la manera de perfeccionarnos, de adquirir nuevos conocimientos para que realmente podamos impactar en la calidad y en una nueva experiencia para nuestros clientes".

En representación de los espacios gastronómicos, Hernán Faya, socio gerente del Bar café "Do Santos", indicó que con respecto a la fiesta de San Patricio "me encantó la propuesta y es bienvenido todo lo que se haga en pos de fomentar la actividad y el turismo que nos favorece a todos. Es sembrar una semilla, no importa si hoy se vende más, lo importante es hacer. La gente se mostró sorprendida por la generación de algo novedoso y encantada".

Premios

Otro dato de color de la noche fue la entrega de presentes especiales para los “conductores designados”, premiándose de esta forma a las personas que tenían el rol de conducir sus vehículos luego del evento, sin consumir alcohol previamente, impulsando de esta forma la conducción responsable y segura. Esta instancia fue promovida desde el stand de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, en conjunto con la Subsecretaría de Deportes y Juventud del Municipio a través de los integrantes de “Punto Joven” perteneciente a la Dirección de Políticas Juveniles.