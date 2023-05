Firmaron un acta acuerdo por la nómina de trabajadores de salud con pase a Contrato de Empleo Público

Luego del anuncio del primer mandatario provincial durante la última Asamblea Legislativa en el que anunció el pase a Contrato de Empleo Público a un grupo determinado del sector salud, se conoció en las últimas semanas que ese listado no iba a incluir a todos según las condiciones anunciadas. Fue ATE Salud el que salió a advertir que los empleados del sector, aunque tienen la antigüedad mínima de 2 años hasta el 30 de abril, en lo que respecta a la carga horaria, el recibo de sueldo figura solo 104 horas, aunque trabajan 140. Para charlar sobre esto, justamente el gremio estuvo solicitando una reunión con la ministra de Salud, lo que no se concretó.

Ahora, las titulares de la cartera de Trabajo y Salud convocaron a ATE, UPCN y ATSA para firmar este lunes con ellos un acta acuerdo con el listado de los trabajadores que se van a incluir en esta nueva condición laboral ante el Estado provincial. La novedad no es ajena a la polémica, por cuanto Ricardo Arévalo, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado consintió con su firma esta nómina, a pesar de que desde el sector Salud de su misma entidad gremial se está reclamando en contra de la confección de la misma por no incluir a trabajadores. El mismo José Traverso, referente de Ate Salud ya había adelantado durante las protestas frente al Ministerio de Salud, que iba a generarse una irregularidad si no se aclaraba el tema de la carga horaria y por eso había anticipado que “muchos van a quedar afuera”, a pesar de contar con la condición de los años y las horas.

Lo que se conoce hasta el momento, corroborado también por un comunicado de la cartera laboral, es que este lunes referentes de los gremios fueron convocados por la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria y de Salud, Manuela Ávila y que durante el encuentro “la lista de personal de contratos de guardias que cumplen con los requisitos para ser incluidos bajo la modalidad de Contrato de Empleo Público, tal como anunció nuestro gobernador Raúl Jalil el pasado 1 de Mayo".

Tras revisar, luego se “suscribió un acta acuerdo por la nómina de trabajadores a incorporar”.

Buena fe

La medida que podía ser buena ya genera una situación incómoda en la interna de ATE, por cuanto Arévalo asistió al convite sin tener conocimiento pleno del sentido del encuentro. Así confirmaron a La Unión sobre este particular y complicado hecho. porque como ya se dijo hay mucha gente que no ingresaría porque no tiene las horas, como dice el decreto. Los trabajadores ciertamente cumplen las 120 horas, pero les hacen figurar 104 horas en el recibo de sueldo. Ricardo Arévalo

“El actuó de buena fe, creyendo que estaba todo bien, pero lo hizo el Gobierno es una trampa, porque hay mucha gente que no ingresaría”, así explicó la situación el mismo Traverso sobre lo hecho por Ricardo Arévalo. Según el referente de ATE Salud, el titular del gremio desconocía la razón del encuentro y como si esto no fuera poco, hasta el momento las protestas en reclamo por la precarizados y los otros puntos, donde estaba incluido lo del listado, se mantendrían.

Por fuera de esta polémica, ATSA celebró la firma, aunque su área de cobertura es el sector privado y no el público, que sí atañe a ATE y UPCN.