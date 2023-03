Fray Mamerto Esquiú lanzó un programa de cortes de cabello a domicilio, para adultos mayores

La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú puso en marcha un programa destinado a llevar sesiones de peluquería gratuita para adultos mayores a domicilio.

La propuesta que se comenzó a implementar hace dos semanas está destinada exclusivamente a quienes no cuentan con medios de movilidad o no pueden movilizarse para asistir a las convocatorias de "Peluquería en tu barrio", otro de los programas que ejecuta la cartera social del municipio.

Alejandra Benavidez, Secretaria del área, explicó que la propuesta surgió al ver que muchos adultos mayores no podían asistir por sus propios medios a las convocatorias, "en muchos casos no tenían quién los acompañe o en que trasladarse. Entonces decidimos ir nosotros a ellos", comentó.

Explicó que el área viene trabajando activamente con los adultos mayores del departamento en actividades recreativas, paseos e incluso festejos que le devuelven la alegría a muchos de ellos.

La modalidad de la Peluquería a domicilio consiste en agendar su turno vía telefónica y los días miércoles el equipo de peluqueros de la Secretaría llega al domicilio a realizar la sesión sin costo alguno.

"Llegar a cada hogar y poder brindarles un servicio tan personal como es un corte de cabello, charlar con ellos, es una caricia al alma", relató Alejandra.

En paralelo, desde el año pasado el programa Peluquería en tu Barrio viene recorriendo las diferentes localidades del departamento.

La convocatoria se realiza en salones comunitarios, clubes y cualquier espacio con las condiciones necesarias.

Los cortes de cabello se realizan desde niños a adultos mayores. Este programa empezó destinados a niños en edad escolar con la intención de que se preparen para el regreso a clases, pero la propuesta fue un éxito y rápidamente se extendió a todas las edades.

Todos los fines de semana el programa recorre las localidades y los diferentes barrios para brindar este servicio. La Secretaría tiene un equipo de 3 peluqueros y peluqueras que se encargan de brindar el servicio, pero, la Peluquería es solo uno de los programas que tiene la Secretaria destinado exclusivamente a los adultos mayores. También trabajan con el programa "Por siempre jóvenes" que ofrece paseos y encuentros recreativos, que incluyen el traslado y el acompañamiento permanente.

Durante el año pasado disfrutaron de paseos en el colectivo descapotable de Turismo con visitas a lugares con valor histórico y turístico del departamento, compartieron fiestas donde disfrutan de números artísticos, juegos recreativos y baile. Incluso tuvieron la posibilidad de visitar la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

"Es increíble, para muchos ir al Poncho es algo tan común, pero muchos de ellos hacía años que no podían ir, o por la distancia, por no tener en que movilizarse o porque no tenían quienes los acompañe", recordó.

"Fue una alegría muy grande poder vivir esos momentos, ver como disfrutaban como si fueran adolescentes. Muchas veces estas pequeñas cosas son las que más necesitan los adultos mayores, que los acompañen, que salgan de paseo o que simplemente los escuchen", valoró.

La funcionaria explicó que este tipo de asistencia a los adultos mayores es una de las principales políticas de la gestión del intendente Guillermo Ferreyra. Explicó que la decisión de atender esta franja etérea surgió como problemática de las consecuencias dejadas por la pandemia que revelaron que muchos adultos mayores sufrieron de una manera más cruda el aislamiento, el encierro y la falta de contacto incluso con sus pares.

"Hoy tenemos la posibilidad de brindarles pequeños momentos que ayudan y se disfrutan, tanto ellos como nosotros"