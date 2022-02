Fue a la peluquería a teñirse para su fiesta de 15 y quedó pelada

Una chica de 15 años fue a la peluquería a teñirse y se quedó pelada tras haber estado más de dos horas con un producto nocivo para el pelo. La adolescente estaba a tres días de festejar su cumpleaños número quince y ahora deberá hacer un tratamiento capilar.

La joven contó que vivió una pesadilla cuando fue a retocarse las raíces y denunció a su colorista por negligencia. Según detalló, la peluquera tardó en enjuagarle el pelo porque estaba arreglando una persiana, lo que hizo que su pelo comenzara a caerse.

"No lo podía creer, veía mi pelo por todos lados. Ella estaba tirando mi pelo en un tacho de basura y no me decía nada. No quería que le mande mensajes a mi mamá", relató la chica. Y agregó esta persona no le dio ninguna explicación "subía la música para que no pueda llamar a mi mama", acusó.

Lamentablemente, la joven que soñaba con entrar a su fiesta de 15 con el pelo largo y rubio, como quería, ahora deberá atender su cabello con un tratamiento capilar para recuperarlo. Después del lamentable hecho, contó que fue junto a su mamá a otra peluquería donde finalmente se tiñó de morocho.