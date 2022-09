Fuerte malestar de los usuarios por el inminente aumento del boleto de colectivo

La tercera suba del pasaje del transporte público causa malestar entre los usuarios. La novedad dada a conocer en exclusiva por La Unión el jueves pasado, fue confirmada por la Dirección de Transporte, organismo que además aseveró que esto era “inminente”. Aunque, Guillermo Leiva fue renuente a mencionar el monto y los plazos que se manejan para este incremento, fuentes consultadas indicaron que esto sucederá antes de fin de mes y que el precio que se está estudiando es de $52 para el mínimo.

La noticia ha causado malestar en los usuarios, quienes no dudaron en marcar que este nuevo golpe al bolsillo ocurre demasiado cerca de la anterior suba y aún con los salarios en jaque por la situación económica. Para conocer el detalle de lo que siente la calle, consultamos y mayoritariamente se mostraron indignados, al tiempo que varios se aventuraron en adelantar que este no iba a ser el último sobre este servicio.

Mientras Carolina, María Victoria y Julio coincidieron no solo en estar al tanto de la novedad que dio a conocer este diario, sino también en que “no va a ser el último” . Apuntaron a la grave situación económica y al impacto al presupuesto diario que este aumento va a significar.

“Tanto mi marido y yo tenemos trabajo y aun así va a ser un golpe porque a mi hija que estudia, no le autorizaron el Boleto Estudiantil. Así que la verdad que lo tendrían que replantear”, sugirió Carolina, que es empleada administrativa. En igual sentido se manifestó María Victoria, quien marcó “leí lo del aumento y la verdad que no me parece oportuno porque los sueldos no han aumentado, así que va a ser un tema para los que lo toman todos los días” .

En esta misma línea de pensamiento se expresó Julio, que tras plantear que el incremento “es una barbaridad”, dijo ser del grupo que no tiene otro medio de movilidad y que el colectivo es su forma de trasladarse para llevar todos los días a su hija a la escuela. “Claro que molesta el aumento que se viene. Yo vengo de Piedra Blanca y son mínimo cuatro boletos diarios. Esto es un tremendo golpe al bolsillo” . El trabajador en tono resignado marcó que tal vez este no sea el último incremento y dijo “se deben venir por lo menos dos más, por cómo está la situación”.

Incertidumbre

Al malestar por la medida confirmada por los funcionarios del área, se añade el estado mismo de las unidades, que tal como se reflejó en las redes cuando se dio a conocer la noticia, marcando esto y la impuntualidad de los horarios y las continuas demoras.

En este panorama, la tercera suba del año genera incertidumbre para el trabajador común en un marco económico de dificultad. “Yo lo uso todos los día porque no tengo otro medio, así que esto me va a complicar. No sé cómo voy a hacer, sinceramente”, comentó preocupada Janet mientras estaba en la parada de colectivo. A ella se sumó Jésica que lleva todos los días a sus dos hijos a la escuela desde Valle Viejo hasta la Capital. “Si me preguntas, obvio que molesta. Estoy pagando casi $60 por pasaje desde Valle Viejo, así que va a ser un presupuesto bastante grande. La verdad que es una mala noticia porque va a estar jodido esto del aumento” , sentenció la mujer.

La suba

La polémica medida es estudiada y reconocida por las autoridades del área. A casi 80 días del incremento anterior, antes de finales de septiembre se estaría anunciando el nuevo valor del pasaje del transporte público. Aunque desde la Dirección de Transporte, al ser consultados por La Unión fueron cautos y en cuanto a plazos y montos, sí confirmaron la materia al indicar “es inminente el aumento en el transporte”.

Así lo indicó Guillermo Leiva, responsable del organismo, quien justificó la medida en razón del fuerte impacto en los insumos que tienen las empresas de transporte.