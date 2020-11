Fuertes críticas del sector turístico a las políticas que lleva adelante la Provincia

La presidenta de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines, filial Catamarca, Antonieta Cattaruzza, cargó duro contra las “nulas” decisiones políticas de la Provincia respecto de la apertura del turismo y comparó a Catamarca con Formosa por las medidas restrictivas de circulación y de ingreso. Aseguran que se está tirando a la basura todo el esfuerzo que hizo el sector y que la demora para permitir la llegada de visitantes profundiza más la crisis.

“A esta altura de los tiempos y después de 9 meses larguísimos, siento que muchas veces son títulos y no definiciones. La preventa ya se perdió por la falta de definiciones. Córdoba ya tiene todo vendido para el verano”, manifestó Cattaruzza en diálogo con Radio República.

En ese contexto, la referente del sector comentó que cuando le preguntan qué requisitos se piden para entrar a Catamarca, no saben qué decirles. “Aun no sabemos cómo podremos hacer turismo interno. Todavía hay lugares del interior donde llegás y tenés que hacer 14 días de aislamiento”.

Y agregó: “Hablamos con empresarios de Salta y Jujuy. Ellos tuvieron muchos más casos que nosotros, pero ya tienen una fecha cierta y protocolos para el turismo. Aquí se está tirando por la borda el esfuerzo por poner a Catamarca como destino turístico. No creo que haya improvisación, hay una decisión cierta de cerrar la provincia. Me da la sensación de que se está haciendo lo mismo que en Formosa. Creo que hay muchas decisiones que desconocemos. Hace 20 días que a los hoteles solo entraban un par de personas por día, de los denominados esenciales. Pero ahora no está entrando nadie. Me preocupa que el turista llegue al Malbrán y se tenga que volver”.

Finalmente, Cattaruzza expresó que tiene un gran respeto por el ministro de Cultura y Turismo, Luis Maubecín, pero “hoy todo el sector siente que no hay una autoridad que los dirija, ni siquiera la palabra. Nunca pasé una cosa así. Caminar juntos ya es mucho pedir. No queremos perder lo poco que se logró avanzar”.