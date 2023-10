Fundaciones se unieron para concientizar sobre la salud cardiovascular

Este 4 de octubre la Plaza 25 de Mayo se convirtió en el escenario de una actividad especial en conmemoración del Día Mundial del Corazón, el cual tuvo lugar el pasado 29 de septiembre. Dos destacadas organizaciones, la Fundación Corazón con Agujeritos y la Fundación Jóvenes del Futuro, se unieron para concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular.

La Fundación Corazón con Agujeritos



Para conocer acerca de esta iniciativa y su relevancia, LA UNIÓN dialogó con Valeria Bulacio, presidenta de la Fundación Corazón con Agujeritos, quien explicó la misión de su organización: "Corazón con Agujeritos Catamarca fue fundada para visibilizar, difundir y concientizar sobre las cardiopatías congénitas, además de acompañar y contener a los pacientes y sus familias. Trabajamos en colaboración con otras provincias para asegurar que nuestros pacientes reciban la asistencia necesaria".

Las cardiopatías congénitas son malformaciones en la estructura y funcionamiento del corazón con las que nacen algunos bebés. Valeria subrayó la importancia de la detección precoz: "Uno de cada 100 niños nace con esta patología. Es algo frecuente, y muchas veces ocurre en mamás sin factores de riesgo. La detección precoz se puede realizar entre las semanas 18 y 24 a través de una ecocardiografía fetal, lo que permite a las mamás prepararse para recibir a sus hijos en las mejores condiciones posibles".

Cuando se le preguntó sobre el apoyo y las consultas que reciben, Valeria compartió: "Recibimos muchas consultas y contactos a través de las redes sociales. La gente quiere informarse y ayudar. Algunas personas incluso se ofrecen como voluntarios para nuestra asociación. En los cuatro años que llevamos trabajando en la comunidad, hemos visto un aumento en la conciencia y el conocimiento sobre las cardiopatías congénitas y las enfermedades cardiovasculares en general".



La Fundación Jóvenes del Futuro

La Fundación Jóvenes del Futuro también desempeñó un papel destacado en esta actividad. Hablamos con el profesor Raúl Pizarro para conocer más sobre su participación.

En diálogo con LA UNIÓN, explicó que los alumnos de los cursos de agentes sanitarios de la Fundación Jóvenes del Futuro estaban colaborando en la toma de signos vitales durante el evento. "Hacemos hincapié en la toma de temperatura y presión arterial", señaló Raúl. "La respuesta de la comunidad ha sido muy positiva, con muchas personas acercándose para que les tomemos los signos vitales".

Cuando se le preguntó sobre la conciencia de la salud cardiovascular en la provincia, Raúl compartió su perspectiva: "Creo que en Catamarca hay conciencia sobre los problemas cardiovasculares, pero siempre hay margen para mejorar. La hipertensión arterial, por ejemplo, es un problema significativo en nuestra comunidad y a menudo es llamada 'el asesino silencioso'. Es fundamental que las personas tomen conciencia y se cuiden".



La Fundación Jóvenes del Futuro: Capacitación laboral para un mejor futuro

La Fundación Jóvenes del Futuro no solo se dedica a la concientización sobre la salud cardiovascular, sino que también ofrece cursos de capacitación laboral. Raúl explicó: "Ofrecemos cursos de agente sanitario, primeros auxilios, auxiliar en farmacia, auxiliar administrativo de laboratorio, preceptoría, y muchas otras opciones. Todos nuestros cursos cuentan con certificación y son reconocidos a nivel nacional”.

Concientización



La actividad en la Plaza 25 de Mayo fue solo una de las muchas iniciativas que estas dos fundaciones llevan a cabo para concientizar sobre la salud cardiovascular. La colaboración entre Corazón con Agujeritos Catamarca y la Fundación Jóvenes del Futuro es una muestra más del poder de unirse por una causa importante. A medida que más personas se informan y toman medidas para cuidar sus corazones y los de sus seres queridos, se allana el camino hacia un futuro más saludable para la comunidad catamarqueña.

La experiencia de Alejandra: Padeció una cardiopatía congénita y hoy brinda ayuda

Alejandra Cabral, de Buenos Aires, estuvo presente este jueves en la actividad. Ella se dedica a brindar apoyo integral a las familias afectadas por cardiopatías congénitas. Su experiencia personal la llevó a convertirse en un pilar para quienes enfrentan esta difícil situación.

En diálogo con LA UNIÓN, contó sobre su rol en Buenos Aires: "Lo que tratamos de hacer allá en Buenos Aires es asistir a las personas que vienen desde otras provincias con sus niños para tratamientos o cirugías. Queremos que se sientan acompañados y que no se enfrenten solos a esta situación. Además, buscamos protegerlos, ya que sabemos que en las grandes ciudades, las cosas pueden ser muy diferentes a lo que están acostumbrados en sus lugares de origen".

Ella y su equipo se esfuerzan por orientar y proporcionar asistencia material a estas familias, incluso facilitando el transporte cuando es necesario. Pero su labor no se limita a lo material. Alejandra también se enfoca en el aspecto emocional y psicológico, ofreciendo apoyo y renovando la esperanza de las familias afectadas.

Alejandra compartió su visión sobre el impacto de su trabajo: "Mi idea es fortalecer a esos padres y renovarles la esperanza, especialmente a los niños. Queremos que vuelvan a conectarse con la salud y que se vean a sí mismos como niños sanos. Esto puede ser un desafío, sobre todo a medida que los niños crecen y tienen que lidiar con la memoria de su enfermedad. Desde la experiencia, tratamos de transmitirles que la salud es posible y que pueden proyectarse en un futuro saludable".

En cuanto a su relación con la Fundación Corazón con Agujeritos, Alejandra subrayó la importancia de su colaboración: "La colaboración con Valeria y su fundación es fundamental. Trabajamos juntos para brindar apoyo integral a las familias. No solo ofrecemos información y concientización, sino que también nos ocupamos de las necesidades prácticas de las familias, como ropa, calzado y alimentos. Es un trabajo en equipo que marca la diferencia en la vida de muchas personas".

Además, reflexionó sobre el impacto positivo de su labor: "Me ha permitido ganar muchos amigos en diferentes partes del país. Me impactó saber que hay gente que me espera, que me quiere ver y que quiere que sus hijos se encuentren conmigo. Ver a estos niños crecer y superar sus problemas de salud es una alegría indescriptible. Entender que mi experiencia puede brindar esperanza y fortaleza a otros es un regalo".

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad catamarqueña: "Si están escuchando y desean hacer donaciones, no duden en acercarse a Valeria. Cualquier contribución, por pequeña que sea, llegará a quienes realmente la necesitan, todo suma".