Gabriel Batistuta se metió en el debate sobre la meritocracia y se preguntó si fue un idiota

Gabriel Batistuta es un hombre de pocas palabras. Tiene un perfil bastante bajo para lo que fue como futbolista y siempre que opina lo hace con convencimiento. El exgoleador de la Selección argentina se metió de lleno en el debate sobre la meritocracia con un mensaje en su cuenta de Twitter. Recordó el esfuerzo de sus padres de criarlo en las situaciones más adversas y cómo con sacrificio pudo conseguir un futuro mejor.

“Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros; trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo ¿Fui un idiota por respetar estos ideales?”. La reflexión de El Bati generó mucho revuelo en Twitter y hasta hoy ya tiene miles y miles de comentarios.

Batistuta nació en Reconquista (Santa Fe) el 1 de febrero de 1969. Su primer trabajo fue como mecánico en un taller y fue egresado de una escuela técnica antes de dedicarse al fútbol, en donde llegó a ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo en la década del 90. Vistió los colores de River, Boca, Newell´s, Fiorentina, Roma, Inter y Al Arabi. Con el seleccionado argentino disputó tres mundiales (Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Japón-Corea 2002) y representó al combinado nacional en 78 partidos convirtiendo 56 goles.

La semana pasada, en un acto de un plan de obras en San Juan, el presidente Alberto Fernández se refirió a la “meritocracia”. Advirtió que una persona “muy inteligente que nace en la pobreza no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza” y, por eso, remarcó que “la solidaridad es fundamental para que todos tengan la misma oportunidad”.

Tras sus declaraciones, hubo varios sectores que cuestionaron el pensamiento del Presidente. El campo, por ejemplo, fue muy crítico a través de un documento que presentó la CRA (Confederaciones Rurales Argentina).

“El presente de Argentina exige mucho más mérito y menos populismo decadente. Los dirigentes que conducen a sociedades prósperas, han llegado por sus méritos personales, los que desprecian el mérito individual, sólo generan fracasos y desesperanza. Desde CRA reivindicamos el mérito personal para el crecimiento de una sociedad. También nos gustaría que fuera el mérito el valor que sustente la conducción política e instamos a las autoridades nacionales a retomar la meritocracia como elemento de desarrollo personal y en sociedad. En estos días donde algunos pretenden llevarse por delante a la Justicia, nada más simbólico que estas desafortunadas afirmaciones; no hay nada más justo que dar a cada uno según su mérito y esfuerzo”, señaló el comunicado.

Hasta el papa Francisco pareció meterse en la discusión ayer con un tuit haciendo referencia al mérito: “Quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último a primero”, posteó en su cuenta de Twitter. Acompañó la frase por el apartado en la Biblia en la que aparece la reflexión: capítulo 20 del Evangelio de Mateo, versículos 1 al 16 (cfr. Mt 20, 1-16).

El Papa sumó también otros dos proverbios: “Estamos llamados a ser instrumentos de Dios Padre para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud” y “Cada uno es importante a los ojos de Dios, cada uno puede transformar un poco del mundo contaminado por la voracidad humana en la realidad buena querida por el Creador”.

Además, figuras de la oposición también mostraron su malestar en torno a esas declaraciones. El expresidente Mauricio Macri, por ejemplo, compartió una crítica que el diputado Mario Negri había hecho en las redes sociales.

“Con mucho dolor leí ayer las declaraciones del Presidente y pensé en lo equivocado que está quien conduce hoy el país. Sus conceptos están reñidos con nuestra historia”, señaló el diputado radical.

“En Argentina nació la patria con la inmigración. Aquí vinieron a trabajar nuestros bisabuelos porque en sus países no había futuro. En Europa había nobleza, había ricos y había guerras. Ellos querían cambiar y PROGRESAR. No hay progreso sin la idea de mérito. Mérito es buscar valores. Ellos querían progresar. Y el reconocimiento que buscaban lo proyectaban en sus hijos. A ellos se sumó Sarmiento. Había que educar a todos para que todos progresaran”, señaló Negri.

La carta del diputado se completa con una serie de preguntas retóricas, “Si no hay mérito, ¿para qué educarse? ¿Si no hay reconocimiento para qué mejorar? Sin mérito no hay ciencia. ¿Para qué saber? ¿Para qué descubrir? Sin mérito se vive en una anomia eterna. ¿Es eso lo que quieren?”, y completa: “Condenar el mérito es condenar a un país a la chatura. Sin mérito no hay esfuerzos, ni individuales ni colectivos”.

Se me viene a la mente una pregunta? Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros, trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continue sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. FUI UN IDIOTA POR RESPETAR ESTOS IDEALES ? ? Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 21, 2020