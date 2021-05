Gastronómicos y gimnasios insatisfechos con la ayuda de la Provincia

Ayer el Ejecutivo presentó el decreto n° 965 por el cual se estipulaba la prohibición de funcionamiento de las actividades de los locales gastronómicos y afines desde hoy miércoles y hasta el 26 de mayo. Y tras el decreto n° 942, que se emitió el domingo 16, también se otorgó el cierre de gimnasios natatorios, escuelas de danza y templos religiosos.

Ante esto ayer también se anunciaron una serie de medidas económicas en apoyo a estos rubros, para de esta manera generar un alivio a la difícil realidad que atraviesan.

No obstante esta ayuda, en la jornada de hoy tanto los gimnasios como algunos locales gastronómicos, se manifestaron en contra de esta aporte de la Provincia. Estos últimos piden abrir sus locales al público, cumpliendo con todos los protocolos correspondientes. Y lo mismo ocurre con el pedido de los propietarios de gimnasios, quienes están preocupados por no poder afrontar los gastos y sostienen que un subsidio no es suficiente.

“No nos dijeron nada, nos vienen pateando la pelotita. Con 15 mil pesos no se puede, no queremos subsidios, queremos trabajar”, manifestó uno de los propietarios.

