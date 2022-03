Gesta de Malvinas: dos actos y dos vigilias para recordar los 40 años de la guerra

Este 2 de abril se conmemorará el Día del Veterano y Veterana, ex Combatientes y Caídos de las Islas Malvinas y en nuestra provincia la fecha será recordada con dos actos, que en esencia ambos buscan lo mismo. Por un lado, la primera vigilia de este viernes es organizada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas y estas actividades contarán con la presencia de autoridades provinciales, ex combatientes, fuerzas de seguridad y numerosos artistas que acompañarán la velada previa.

El acto se llevará a cabo desde las 22 hs en la Plaza 2 de Abril -en Av. Alem y Av. Belgrano- y pretende recordar y homenajear a los cientos de soldados, personal de salud y de logística militar que participaron del conflicto bélico hace 40 años atrás en el intento por recuperar las islas.

En memoria de los jóvenes que protagonizaron esa lucha, con honor y valor en el campo de batalla, la asociación que los nuclea invita a todo el público a participar de la actividad central que contará con la actuación de numerosos artistas tales como: Rafael Toledo, Cololo Macedo, Nena Herrera, Emilio Morales, Fernanda Cruz, Ballet Municipal y la Caravana Catucha. Esta agrupación está conformada por La Junta, Juan Ignacio Molina, Catuchos y Ariel Martínez.

El reconocido locutor, Juan José "Cacho" Serra, también será parte del acto donde ofrecerá un recitado en conmemoración a la fecha entre otras alocuciones alusivas. La convocatoria es libre y gratuita para sumarse al lema "Malvinas nos une" que se proclamará en numerosos actos a lo largo de todo el país para reiterar nuestro derecho soberano sobre las islas del sur.

La otra vigilia

Con el mismo fin pero diferenciados, los integrantes de la Agrupación 7 de Abril también recordarán la histórica fecha. Ellos son los soldados catamarqueños que efectuaron tareas durante la guerra de Malvinas durante los meses de abril y junio de 1982 en la zona continental. Las actividades comenzarán por la mañana, y es por ello que la denominan como “la vigilia más larga del país”. El programa marca que desde las 10 hs en Av. Pte. Castillo al 300, donde los integrantes de la agrupación tienen su sede, y durante toda la jornada se efectuarán breves paradas vehiculares en dicha avenida para entregar gratuitamente a los automovilistas, transeúntes y pasajeros de las líneas de colectivos que tienen la parada en ese lugar un folleto patriota conmemorativo de los 40 años.

Vendrán también ex soldados de la provincia de Córdoba que participaron en la gesta por Malvinas en el Regimiento RI 17 Aerotransportado cumpliendo con el servicio militar en ese momento. Al mediodía está prevista una locreada.

Show

Luego y desde las 21 horas comenzará el show artístico – musical. En esta cartelera participarán Ramón Cisneros y su acordeón, Gerardo Solohaga, Raúl Romero, Emilio Morales, 4 N y al cierre con Los Hijos de Rosendo. A las 23:15 del viernes 1 de abril dará comienzo del acto protocolar con invitados especiales, familiares y público en general. El Alico Espilocin entonará el himno a Catamarca, esperando a las 00:00 hs del 2 de abril para conmemorar los 40 años de la guerra.