Gestionan ayuda para 10 academias de danzas de Andalgalá

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Andalgalá gestionó ante la provincia una ayuda para las academias de danzas del departamento debido a la situación económica por la que atraviesan.

El pedido que fue solicitado por Fernanda Bidegain, titular del área de cultura del municipio andalgalense a su par Daiana Roldan, Directora de Acción Cultural de la provincia “puntualmente baja de la provincia un subsidio para las escuelas de danzas, cuando salió la convocatoria nos informaron de que había ciertos requisitos de que nos cumplimentaban y por ende no iban a quedar con la posibilidad de inscribirse. Hemos hecho la gestión ante la Dirección de Acción Cultural para que al igual que lo hemos planteado nosotros lo han planteado otros municipios que tienen que ver con la formalidad del trabajo de ellos” detalló la secretaria de cultura local, Fernanda Bidegain.

La funcionaria entiende al igual que sus pares que no es el momento para solicitar tanto apego a las normas estrictamente tributarias “le hemos pedido que sean contenidos alrededor de 10 academias, ballet, gente profesional que está al frente de ellos que trabajan con distintos estilos y trabajan con alrededor de 500 personas en Andalgalá, nosotros queremos que sean contenidos y vamos a seguir pidiendo por ellos también” informó.

Juegos Culturales Evita

El encuentro sirvió en primera medida para que los secretarios y directores de cultura de la provincia pudieran interiorizarse sobre la convocatoria a los Juegos Culturales Evita que al igual que en la edición anterior serán de manera virtual “nosotros nos guiamos de la experiencia anterior que hemos tenido y nuestro gran desafío va a ser superar la cantidad de participantes, de inscriptos. Hay algunas novedades como que en este caso va a abarcar nuevas disciplinas contemplando por supuesto la pandemia como es la disciplina teatro que el año pasado no pudo hacerse va a sumarse este año a través de monólogos, es decir de un participante, las categorías van a ser las mismas que en los años anteriores que son la sub 15, sub 18 y adultos mayores” dijo Bidegain.

También se incorporará el Freestyle y danza individual, una vez que el área cuente con los reglamentos de la competencia se convocará a los actores culturales del departamento.

Por otra parte se solicitó que mientras se desarrolle el certamen se realice un reconocimiento a la extinta escritora andalgalense Ana María Sacchetti, quien supo representar a la provincia a nivel nacional.