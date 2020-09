Godoy dijo que el ministro de Educación lo echó de la mesa paritaria

El titular de SUTECA, Juan Godoy, en diálogo con Radio República, expresó su malestar por la supuesta forma de conducción arbitraria e irregular mediante la que se maneja el ministro de Educación de la provincia, profesor Francisco Gordillo.

“Solo por haber preguntado cómo estaba la situación con el caso del cargamento de marihuana que iba a Pomán, la semana pasada me excluyeron de la mesa de discusión con la intersindical docente, en la que Gordillo quiso explicar el festival irregular de designaciones que viene realizando”, ironizó el gremialita.

Godoy reiteró que los gremios docentes siguen firmen en el pedido de renuncia del ministro de Educación, Francisco Gordillo, por las 170 designaciones irregulares.

“Son 170 casos de designaciones, que no se le pueden haber pasado al ministro, que alguien se la haya puesto para que la firme y no se dé cuenta. Recursos Humanos también tiene su parte de responsabilidad. Nosotros, como gremio, no podemos ser cómplices”, disparó.

El referente gremial dijo, además, que existen varias otras irregularidades dentro del Ministerio de Educación que no estarían vinculadas a los supuestos nombramientos irregulares, sino que esta tiene que ver con el avasallamiento de los derechos de los docentes y la violación del Estatuto.