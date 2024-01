Gran interés de los turistas por conocer y volver a Catamarca

El despliegue de una intensa agenda de promoción del destino Catamarca en la ciudad de Villa Carlos Paz permitió conocer, de boca de muchos turistas, el interés que despierta Catamarca como próximo destino a visitar y, en otros casos, elegida como lugar para volver una y otra vez.

Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, está presente desde el viernes y durante este fin de semana en la ciudad de Villa Carlos Paz, promocionando sus atractivos turísticos e invitando a conocer la provincia, a través de juegos, información, degustaciones y propuestas artísticas.

Este viernes, las primeras acciones de promoción -que se realizan con el apoyo de la Municipalidad anfitriona- fueron en el paseo del Reloj Cucú, en pleno centro de Carlos Paz, y un punto de afluencia de todos los turistas que por estos días vacacionan en la villa cordobesa.

El puesto promocional de Catamarca atrajo a una importante cantidad de visitantes que no solo participaron de las trivias y otros juegos propuestos, sino que también manifestaron su interés en conocer o volver -en muchos casos- a la provincia.

Marcela, residente de Villa Carlos Paz, contó que eligió pasar sus vacaciones 2024 en Catamarca: “La próxima semana estaremos viajando con mi familia a recorrer Catamarca. Es un lugar que nunca nos deja de sorprender, por eso siempre volvemos, siempre nos queda algún pendiente de lugares por conocer. Tenemos pensado hacer Belén y Fiambalá, y otros pueblitos porque tenemos entre 10 y 15 días y los queremos aprovechar bien. Y después, en el invierno, volver con otra ruta para terminar de recorrer Catamarca”.

Javier, de Villa Unión, La Rioja, también destacó el destino: “Tuve la dicha de conocer Fiambalá, las dunas y las termas, una experiencia bellísima. Me encantó Catamarca y el próximo invierno voy a conocer El Rodeo”, anticipó.

Nancy, oriunda de Mendoza, también se acercó a participar de las propuestas interactivas del stand de la provincia y contó: “Fui una vez a Catamarca, me pareció una ciudad muy linda, fue poquito el tiempo que estuve, pero ahora quiero volver con mi esposo, así conoce él”.

Carlos, un cordobés que ganó una trivia por ser gran conocedor de Catamarca, contó que hace más de 34 años visita la provincia, incentivado por su fe en la Virgen del Valle: “Llevo más de 34 años yendo a Catamarca. Muchas veces fuimos a la región centro, subiendo y bajando la Cuesta de El Portezuelo, La Merced y el año pasado estuvimos en Belén y llegamos al campo de Piedra Pómez, que es una maravilla. Ahora tenemos pensado un nuevo viaje para recorrer bien Antofagasta de la Sierra y parar seguramente en El Peñón” dijo, conocedor de toda la geografía catamarqueña.

Aldo, de la localidad cordobesa de La Francia también contó que ya visitó tres veces Catamarca, con dos excursiones a las termas de Fiambalá y una última visita, reciente, que le permitió recorrer Belén y Antofagasta. “Vamos a volver, seguro”, dijo.

La embajada turística de Catamarca, encabezada por la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, continuará con su agenda promocional en los Jardines del Palacio Municipal y el sábado, en Playas de Oro y en el Puente Peatonal. En esas locaciones de la villa cordobesa, además de los juegos y atractivos turísticos, se sumarán degustaciones de tragos y bocaditos realizados por productos catamarqueños y la propuesta musical folklórica de la Caravana Catucha.

La presencia de Catamarca en Carlos Paz fue posible gracias a un convenio de colaboración mutua firmado en diciembre pasado entre el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, y la Municipalidad de Carlos Paz, que favorece este tipo de acciones promocionales y de intercambio cultural y turístico entre ambas localidades.