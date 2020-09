Gremio docente reclama paritaria urgente

El secretario general del Sidca, Sergio Guillamondegui, reclamó al ministro de Educación de la provincia, Francisco Gordillo, que convoque de forma urgente a mesa paritaria, para discutir la mejora salarial y advirtió que si no hay respuestas, endurecerán el reclamo.

El referente de los trabajadores de la Educación dijo que la próxima semana, los gremios que integran la intersindical se reunirán en asamblea ya que existe un malestar en toda la docencia tanto de Capital como así también los maestros y profesores del interior provincial.

“La mejora debe ser para todos los trabajadores. Los docentes hemos seguido trabajando y no hemos recibido nada. Lo que planteamos firmemente es que debe haber una paritaria urgente, no para discutir lo salarial, sino para discutir calidad educativa y el Gobierno se está negando desde hace tres meses”, manifestó Guillamondegui y agregó que no bajarán los brazos y seguirán en pie de lucha hasta ser convocados.