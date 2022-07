Gremios en alerta: rechazan los cambios y reiteran que la cantidad no es calidad educativa

Los gremios docentes, con fuertes críticas, renuevan el rechazo a los cambios que se están planteando desde la cartera educativa y el Ejecutivo provincial. Refieren improvisación, falta de información y apuntan fundamentalmente a que la calidad educativa no se enmienda con el agregado de horas, esto luego que se informara este martes que desde el 1º de septiembre se comenzará a poner en marcha la jornada completa.

En la previa del anuncio de la implementación de estos cambios “consensuados” con Nación, uno de los sindicatos locales había planteado que la cantidad de horas que se fueran a sumar no implicaba como resultado que la educación comenzara a tener calidad. El titular de SUTECA había marcado a La Unión además que previamente se deben dar las condiciones de infraestructura escolar y de remuneración salarial correspondientes a los trabajadores docentes y no docentes, apuntando como fundamental la inclusión de los comedores, en las jornadas extendidas.

Ahora, desde Ateca y en consonancia con el pedido desde la Intersindical docente que se vuelva a convocar a paritaria para debatir y ser informados por estos cambios en educación, enumeraron una serie de fallas y pendientes que no se resolvieron y deberían estarlo antes de comenzar a poner en marcha las modificaciones previstas ahora para septiembre. Así lo indicó Juan Carlos Cancino, secretaria general de este gremio, en dialogo con Radio Valle Viejo, quien planteó “no dejan de sorprendernos las decisiones que se toman en forma arbitraria desde el Ejecutivo. Esto que quieren implementar, no es la solución y menos aún se puede decir que las condicione están dadas. Y lo que están planteando, lo volvemos a confirmar, no fue charlado con la Intersindical”.

Sobre el debate si la implementación de la jornada extendida y completa van a solucionar los malos resultados de la calidad educativa, el gremialista y docente reflexionó: “están buscando soluciones por un camino equivocado. Ellos quieren mejorar la calidad educativa y eso no se mejora de esta forma. Eso se va a lograr estando las escuelas en condiciones, cubriendo los espacios curriculares que no se han cubierto y debería haber nombramientos de ordenanzas donde aún hoy a mitad de año, no los hay. Debería además, haber más perfeccionamiento docente y, obviamente, además se debería pensar en mejorar el salario docente”.

Cancino, luego de marcar que en las próximas horas se van a reunir con sus pares de las otras entidades gremiales, adelantó que de no tener respuesta afirmativa desde Educación, llevarán al seno de la Intersindical la propuesta de medidas de fuerza.