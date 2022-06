Gremios docentes se declararon en alerta y movilización

Los gremios nucleados en la Intersindical adelantaron el inicio de un plan de lucha en reclamo de una urgente recomposición salarial. Es por ello que se declararon en alerta y movilización, al tiempo que marcaron que están solicitando una "urgente apertura de la paritarias en Catamarca.

La medida se da luego que UDA ya solicitara esto hace unos días y además, tal como adelantaron a La Unión, el reclamo se basa en lo que están solicitando las bases del Acuerdo Nacional de las distintas entidades confederadas de los gremios docentes.

En este punto, indicaron que el alerta también está puesto, no solo en obtener respuestas sino que, de no llegarse a un acuerdo salarial, sería posible “el no inicio de las clases luego del receso escolar de invierno”.

NOTICIA EN DESARROLLO