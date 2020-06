Gremios docentes reclaman por el protocolo y alertan por el estado de las escuelas

Se conoce que el 3 de agosto sería la fecha que se maneja para el regreso de los alumnos a las clases presenciales. Desde el Ministerio de Educación de la provincia se refirieron en varias oportunidades a esta fecha y se dieron detalle de la modalidad a la que deberán ajustarse los alumnos y los maestros, sin mencionar a los padres, que también son parte de esta historia. Quienes reclaman ser parte de este regreso son los gremios, quienes estaban en la lista de los que iban a ser consultados. A la fecha, tal lo refieren SUTECA y UDA, esto no ha ocurrido.

Juan Godoy manifestó que en la docencia “hay incertidumbre”, además de confirmar que no fue convocado por el COE o Educación para tratar este tema. El gremialista titular de SUTECA dijo, en diálogo con una medio radial, que “hay temor por la vuelta a clases presencial, propuesta tentativamente por el Gobierno provincial”.

El dirigente se mostró preocupado por esta situación y, además, apuntó nuevamente por la condición de los edificios escolares. “Nos sorprende la noticia porque no sé si volverán todos los maestros. Nos parece preocupante para cualquiera de los dos lados, pensando también en los chicos”.

Sobre la situación edilicia comentó “por las escuelas que yo conozco, la infraestructura escolar no está en condiciones.

Y a esto hay que sumarle las temperaturas que se vienen. Con esto va a pasar lo mismo que pasó con las escuelas de Periodo Especial, que las eligieron para hacer una fotografía política, que más para que sean una solución pedagógica”.

Por su parte, la representante de UDA, Adriana Vega Cativa, opinó en la misma sintonía y apuntó: “Lamentablemente, para nosotros no hay un protocolo”. Indicó que hace dos semanas tuvieron una reunión con la ministra de Innovación Tecnológica, a quien le plantearon la necesidad de conocer urgentemente el protocolo con el cual los docentes van a volver a clases. “Creemos que es una necesidad que tiene que ver con la salud de los colegas docentes como de los alumnos, sobre cómo se va a llevar a cabo y si las escuelas están en condiciones.

A nosotros nos dieron como respuesta que en eso estaba trabajando el COE, pero hasta el día de hoy, no fuimos convocados a esos fines”, sentenció.