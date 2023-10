Grietas en Aconquija: geólogos de la UNCA recorrieron la zona afectada

El derrumbe del cerro ocurrido hace casi un mes en la localidad de Aconquija, hecho alertado por la familia Maza, sigue siendo tema de estudio y polémica. Tras conocerse que posterior a este evento, que generó gran consternación en las familias de El Lindero, en el departamento Andalgalá, se generaron importantes grietas, los estudios y evaluaciones han continuado. El primer trabajo en la zona, fue el relevamiento del geólogo Angelo Mazzuco y tras eso, desde la comuna se anunció la limpieza del arroyo, cuyo lecho había quedado cubierto con los restos del deslizamiento.

A renglón seguido y con la visita de Defensa Civil, en ese momento a cargo de Martín Castelli y dicho por él mismo, se adelantó como posibilidad que para contener la caída del resto del cerro, realizar una voladura contralada. La opción fue rápidamente refutada por un reconocido catedrático de la UNCA. Ahora desde esta misma casa de altos estudios, se hicieron presente en el lugar para evaluar desde el lugar el cuadro de situación.

Allí se convocaron la Lic. Cintia Lamas y el Dr. Esteban Tálamo, ambos docentes de la Facultad de Geología, quienes realizaron un relevamiento y un estudio exhaustivo en la zona afectada. De lo hecho y observado, en los próximos días se elevará un informe.

La polémica

Quien se expresó contrario a la opción de una voladura controlada fue el Dr. Julio Costello, quien es biogeógrafo y destacado catedrático de la UNCA. El estudioso indicó que basado en su larga experiencia nunca había escuchado que se aplicara la opción de la voladura para resolver una situación de estas características. Al precisar el especialista refirió "disiento con la propuesta de una voladura porque esto podría exacerbar el proceso del derrumbe, teniendo en cuenta que las voladuras producen microsismos, que podrían generar otros problemas parecidos en el frente de esa extensa barranca. A lo mejor esa no es la solución".

En diálogo con Radio Valle Viejo, Costello hace una semana consideró que un nuevo derrumbe sería "un evento catastrófico", agregó que "la verdad que nunca he sentido hablar ni vi este tipo de medidas de mitigación de evolución de cartas y de frentes".

A su vez señaló que las grietas van a seguir agrandándose, tal y como está sucediendo y los mismos vecinos certifican con el paso de los días. "Es posible que vaya a haber otro evento" similar al primer derrumbe y sobre esto alertó el catedrático que le llamó la atención que no se haya preservado el lugar. "Me extraña que no se hayan puesto barreras físicas en el sector de esas grietas para que no ingresen las personas que con curiosidad pueden ir a ver. Creo yo que tendrían que hacer también un informe de impacto ambiental, que nos permita saber si esos lugares en el futuro son susceptibles para la ocupación humana. Por eso creo que las medidas deben de tomarse lo más pronto posible", infirió.